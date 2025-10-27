Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00.

На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.

В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.

По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.