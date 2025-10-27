Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/moshennichestvo-2050791067.html
Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве
Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.10.2025
Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве
Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T00:31:00+03:00
2025-10-27T00:31:00+03:00
происшествия
москва
chronopay
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998375140_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_12a4f240f8cdd9fa642ba8bd814de29a.jpg
https://ria.ru/20251023/shabutdinov-2050135452.html
https://ria.ru/20251015/khischenie-2048441051.html
https://ria.ru/20250315/delo-2005142846.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998375140_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5e1137b269d1954d38d4e2a53569fc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, chronopay
Происшествия, Москва, Chronopay
Суд огласит приговор основателю ChronoPay по делу о мошенничестве

Суд огласит приговор основателю ChronoPay Врублевскому по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОснователь платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора Павлу Врублевскому назначено на 27 октября в 15.00.
Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
23 октября, 17:12
На скамье подсудимых вместе с Врублевским еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.
Андрей Жильцов в суде. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
15 октября, 17:00
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Против сына основателя ChronoPay завели новое уголовное дело
15 марта, 04:24
 
ПроисшествияМоскваChronopay
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала