Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Ивановская область
Ивановская область
 
19:27 27.10.2025
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Проект освещения парка у мемориала "Красная Талка" в Иванове победил в номинации "Парковое и ландшафтное освещение" на ежегодном профессиональном конкурсе... РИА Новости, 27.10.2025
ивановская область
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
ивановская область
иваново
Мемориал "Красная Талка"
Мемориал Красная Талка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Мемориал "Красная Талка"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проект освещения парка у мемориала "Красная Талка" в Иванове победил в номинации "Парковое и ландшафтное освещение" на ежегодном профессиональном конкурсе "Российский светодизайн 2025", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Мемориал "Красная Талка" является объектом культурного наследия, воздвигнутым в память о революционных событиях начала XX века в Иваново-Вознесенске. Реновация мемориала была завершена в минувшем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Эту территорию для благоустройства выбрали жители города Иваново.
"Все сделали так, как просили жители – воссоздали и обновили изначальный облик. "Красная Талка" – знаковое место для многих поколений ивановцев. Большое внимание уделяли всем деталям, старались подчеркнуть задумку архитекторов и не испортить. Важно было уважительно отнестись к странице нашей истории", – привели в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского.
Большая роль была уделена световым решениям, которые разработаны специально для этого парка. В темное время суток здесь начинает работать подсветка в белых и красных тонах. Для создания светового эффекта под землей на территории проложили 9,5 километра проводов. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, выполненные специально для этого проекта. Авторы концепции светового решения – Центр территориального развития Ивановской области в сотрудничестве со студией MYMAF. Световой дизайнер – Сергей Людвиг.
Корова на ферме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
22 октября, 18:41
 
Ивановская областьИвановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
