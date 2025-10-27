https://ria.ru/20251027/memorial-2051026389.html
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна - РИА Новости, 27.10.2025
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Проект освещения парка у мемориала "Красная Талка" в Иванове победил в номинации "Парковое и ландшафтное освещение" на ежегодном профессиональном конкурсе... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:27:00+03:00
2025-10-27T19:27:00+03:00
2025-10-27T19:27:00+03:00
ивановская область
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051026185_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_a0bd4429b10497e7642aae6966aef325.jpg
https://ria.ru/20251022/voskresenskiy-2049915157.html
ивановская область
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051026185_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_485ce4b9dfd065e8c0904068da77a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский
Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна
Освещение мемориала "Красная Талка" в Иванове признано лучшим на конкурсе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проект освещения парка у мемориала "Красная Талка" в Иванове победил в номинации "Парковое и ландшафтное освещение" на ежегодном профессиональном конкурсе "Российский светодизайн 2025", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Мемориал "Красная Талка" является объектом культурного наследия, воздвигнутым в память о революционных событиях начала XX века в Иваново-Вознесенске. Реновация мемориала была завершена в минувшем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Эту территорию для благоустройства выбрали жители города Иваново.
"Все сделали так, как просили жители – воссоздали и обновили изначальный облик. "Красная Талка" – знаковое место для многих поколений ивановцев. Большое внимание уделяли всем деталям, старались подчеркнуть задумку архитекторов и не испортить. Важно было уважительно отнестись к странице нашей истории", – привели в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского.
Большая роль была уделена световым решениям, которые разработаны специально для этого парка. В темное время суток здесь начинает работать подсветка в белых и красных тонах. Для создания светового эффекта под землей на территории проложили 9,5 километра проводов. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, выполненные специально для этого проекта. Авторы концепции светового решения – Центр территориального развития Ивановской области в сотрудничестве со студией MYMAF. Световой дизайнер – Сергей Людвиг.