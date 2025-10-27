Проект освещения мемориала "Красная Талка" победил на конкурсе светодизайна

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проект освещения парка у мемориала "Красная Талка" в Иванове победил в номинации "Парковое и ландшафтное освещение" на ежегодном профессиональном конкурсе "Российский светодизайн 2025", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Мемориал "Красная Талка" является объектом культурного наследия, воздвигнутым в память о революционных событиях начала XX века в Иваново-Вознесенске. Реновация мемориала была завершена в минувшем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Эту территорию для благоустройства выбрали жители города Иваново.

"Все сделали так, как просили жители – воссоздали и обновили изначальный облик. "Красная Талка" – знаковое место для многих поколений ивановцев. Большое внимание уделяли всем деталям, старались подчеркнуть задумку архитекторов и не испортить. Важно было уважительно отнестись к странице нашей истории", – привели в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского.