Рейтинг@Mail.ru
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/malajzija-2051016006.html
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов - РИА Новости, 27.10.2025
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов
Малайзия и Россия обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:44:00+03:00
2025-10-27T18:44:00+03:00
в мире
малайзия
россия
куала-лумпур
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012882354_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_c0203e3fe4c49a4f4b17beacb49b7a44.jpg
https://ria.ru/20251027/ryabkov-2050910418.html
малайзия
россия
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012882354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8207bfa5dc5508cfffa773d32073d509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), алексей оверчук
В мире, Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Алексей Оверчук
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов

Премьер Малайзии сообщил об обсуждении расширения авиамаршрутов с Россией

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Малайзия и Россия обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.
"Мы… затронули сотрудничество в энергетической сфере в целях поиска более эффективных и устойчивых источников энергии. Мы также обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов", - отметил Ибрагим в заявлении, опубликованном в его соцсетях.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Рябков прокомментировал возобновление авиасообщения с США
Вчера, 13:00
 
В миреМалайзияРоссияКуала-ЛумпурАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Алексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала