Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Малайзия и Россия обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.