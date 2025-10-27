КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Малайзия и Россия обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов - РИА Новости, 27.10.2025
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов
Малайзия и Россия обсудили потенциальное расширение российских авиамаршрутов в Малайзию для увеличения потока туристов, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 27.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012882354_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_c0203e3fe4c49a4f4b17beacb49b7a44.jpg
Малайзия и Россия обсудили расширение авиамаршрутов
Премьер Малайзии сообщил об обсуждении расширения авиамаршрутов с Россией
Самолет. Архивное фото