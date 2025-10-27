Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
21:07 27.10.2025
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России - РИА Новости, 27.10.2025
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России
Динамика развития Союзного государства Белоруссии и России вызывает большой интерес на евразийском пространстве, заявил директор Белорусского института... РИА Новости, 27.10.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
белоруссия
россия
белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России

Макаров: опыт интеграции Минска и Москвы вызывает интерес в Евразии

© РИА Новости / Андрей Александров
Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Динамика развития Союзного государства Белоруссии и России вызывает большой интерес на евразийском пространстве, заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.
"Важнейшую роль (играют Минск и Москва в интеграционных процессах в Евразии – ред.). Мы имеем наибольший опыт успешного взаимодействия. Союзное государство и динамика союзного строительства, которую мы видим с вами в последние пять лет… для аналитиков – пример, который можно брать, во взаимном обеспечении прав граждан, в жизни без границы, в товарных потоках, в промышленной кооперации, туризме и так далее. Конечно, Союзное государство, как мы видим, вызывает особый интерес у наших партнеров на евразийском пространстве", - сказал он журналистам в Минске в кулуарах международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".
По его словам, предметом обсуждения на форуме стали темы политического лидерства, механики евразийского сближения, границ евразийского пространства, евразийских ценностей. Макаров отметил важность "экспертной дипломатии", ведь аналитики, которые в том числе участвуют в подобных форумах, формируют аналитические материалы для лиц, принимающих решения в государствах.
"Это не только научный интерес, не только удовлетворение каких-то аналитических потребностей, это практико-ориентированное представление позиций (которые существуют в странах – ред.)", - добавил он.
Международная конференция "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности" предшествует Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоится в белорусской столице 28-29 октября. В работе конференции по евразийской безопасности примут участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Белоруссия и Россия обсудили разработку промышленного ПО
29 июля, 22:01
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия
Россия
 
 
