Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Динамика развития Союзного государства Белоруссии и России вызывает большой интерес на евразийском пространстве, заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.
"Важнейшую роль (играют Минск и Москва в интеграционных процессах в Евразии – ред.). Мы имеем наибольший опыт успешного взаимодействия. Союзное государство и динамика союзного строительства, которую мы видим с вами в последние пять лет… для аналитиков – пример, который можно брать, во взаимном обеспечении прав граждан, в жизни без границы, в товарных потоках, в промышленной кооперации, туризме и так далее. Конечно, Союзное государство, как мы видим, вызывает особый интерес у наших партнеров на евразийском пространстве", - сказал он журналистам в Минске в кулуарах международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".
По его словам, предметом обсуждения на форуме стали темы политического лидерства, механики евразийского сближения, границ евразийского пространства, евразийских ценностей. Макаров отметил важность "экспертной дипломатии", ведь аналитики, которые в том числе участвуют в подобных форумах, формируют аналитические материалы для лиц, принимающих решения в государствах.
"Это не только научный интерес, не только удовлетворение каких-то аналитических потребностей, это практико-ориентированное представление позиций (которые существуют в странах – ред.)", - добавил он.
Международная конференция "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности" предшествует Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоится в белорусской столице 28-29 октября. В работе конференции по евразийской безопасности примут участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
