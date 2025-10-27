Эксперт оценил динамику развития Союзного государства Белоруссии и России

"Важнейшую роль (играют Минск и Москва в интеграционных процессах в Евразии – ред.). Мы имеем наибольший опыт успешного взаимодействия. Союзное государство и динамика союзного строительства, которую мы видим с вами в последние пять лет… для аналитиков – пример, который можно брать, во взаимном обеспечении прав граждан, в жизни без границы, в товарных потоках, в промышленной кооперации, туризме и так далее. Конечно, Союзное государство, как мы видим, вызывает особый интерес у наших партнеров на евразийском пространстве", - сказал он журналистам в Минске в кулуарах международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".