Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", — говорится в ее докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сейчас право на досрочную пенсию имеют многодетные матери: в случае рождения троих детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, четырех — до 56 лет, пяти и более — до 50 лет. При этом у жеенщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.