Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

2025-10-27T11:50:00+03:00
2025-10-27T11:50:00+03:00
2025-10-27T12:34:00+03:00
общество
общество
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.
"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", — говорится в ее докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Другие предложения детского омбудсмена:
- закрепить в законодательстве понятия "семейное предпринимательство" и "семейное предприятие";
- включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии;
- принять дополнительные меры для соцобеспечения детей, проживающих на территориях, где введены военное положение и режим контртеррористической операции;
- сделать беззаявительной социальную помощь детям участников СВО;
- принять меры по информированию должников по алиментам об ответственности за содержание детей;
- обучать школьников грамотному использованию соцсетей.
Сейчас право на досрочную пенсию имеют многодетные матери: в случае рождения троих детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, четырех — до 56 лет, пяти и более — до 50 лет. При этом у жеенщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.