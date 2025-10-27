Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
27.10.2025
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов - РИА Новости, 27.10.2025
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных... РИА Новости, 27.10.2025
общество
https://ria.ru/20250819/shkola-2036285839.html
Новости
общество
Общество
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Львова-Белова предложила дать многодетным отцам возможность досрочной пенсии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.
"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", — говорится в ее докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Другие предложения детского омбудсмена:
  • закрепить в законодательстве понятия "семейное предпринимательство" и "семейное предприятие";
  • включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии;
  • принять дополнительные меры для соцобеспечения детей, проживающих на территориях, где введены военное положение и режим контртеррористической операции;
  • сделать беззаявительной социальную помощь детям участников СВО;
  • принять меры по информированию должников по алиментам об ответственности за содержание детей;
  • обучать школьников грамотному использованию соцсетей.
Сейчас право на досрочную пенсию имеют многодетные матери: в случае рождения троих детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, четырех — до 56 лет, пяти и более — до 50 лет. При этом у жеенщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября
19 августа, 13:54
 
Общество
 
 
