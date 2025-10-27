https://ria.ru/20251027/luna-2051046647.html
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:50:00+03:00
2025-10-27T20:50:00+03:00
2025-10-27T20:50:00+03:00
в мире
россия
украина
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e48987563f3bc048529abf7767bb19e.jpg
https://ria.ru/20251027/raund-2050967983.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6925565c4fa63b24ea962ac39d60b3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, конгресс сша
В мире, Россия, Украина, Конгресс США
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Луна назвала социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков