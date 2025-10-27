Рейтинг@Mail.ru
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/luna-2051046647.html
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:50:00+03:00
2025-10-27T20:50:00+03:00
в мире
россия
украина
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e48987563f3bc048529abf7767bb19e.jpg
https://ria.ru/20251027/raund-2050967983.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6925565c4fa63b24ea962ac39d60b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, конгресс сша
В мире, Россия, Украина, Конгресс США
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине

Луна назвала социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

© AP Photo / Ted ShaffreyАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию.
"Я смотрю, как политики в Евросоюзе осуждают мирные переговоры между Россией и Украиной, хотя ни один из них не воюет на передовой", - написала законодатель в соцсети Х.
Она заявила, что упомянутые люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". "Они призывают к стиранию целых поколений русских и украинских семей. Это социопатия", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
Вчера, 16:20
 
В миреРоссияУкраинаКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала