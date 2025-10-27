Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию.

Она заявила, что упомянутые люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". "Они призывают к стиранию целых поколений русских и украинских семей. Это социопатия", - заключила она.