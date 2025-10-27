https://ria.ru/20251027/lukoyl-2051050787.html
"Лукойл" объявил о намерении продать зарубежные активы
27.10.2025
"Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за санкций
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы из-за введенных санкций, сообщила компания.
«
"ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей", — говорится в сообщении.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Он стали первыми при новой администрации президента Дональда Трампа.
ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежит два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Также он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75%. Кроме того, у компании есть несколько активов в Африке, где у "Лукойлу" принадлежит 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой
, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В министерстве также подчеркнули, что новые санкции Минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.