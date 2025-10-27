"Лукойл" объявил о намерении продать зарубежные активы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы из-за введенных санкций, сообщила компания.

« "ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей", — говорится в сообщении.

Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Он стали первыми при новой администрации президента Дональда Трампа.

ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежит два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Также он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75%. Кроме того, у компании есть несколько активов в Африке, где у "Лукойлу" принадлежит 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой , введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.