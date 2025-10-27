Рейтинг@Mail.ru
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности - РИА Новости, 27.10.2025
21:38 27.10.2025
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности
"Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на... РИА Новости, 27.10.2025
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности

"Лукойл" попросит отсрочку у OFAC для бесперебойной работы зарубежных активов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности для бесперебойной работы зарубежных активов, сообщила компания.
"Лукойл" в понедельник сообщил, что в связи с введением ряда санкций против него собирается продать зарубежные активы.
"Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - говорится в сообщении.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Однако американское ведомство до 21 ноября разрешило проведение операций с этими российскими компаниями в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.
