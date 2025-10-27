"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности для бесперебойной работы зарубежных активов, сообщила компания.
"Лукойл" в понедельник сообщил, что в связи с введением ряда санкций против него собирается продать зарубежные активы.
"Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - говорится в сообщении.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Однако американское ведомство до 21 ноября разрешило проведение операций с этими российскими компаниями в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.