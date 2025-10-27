Ликсутов: столичные компании показали изделия на выставке в Алматы

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Восемь столичных предприятий, в том числе резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва", показали свою продукцию в рамках Международной выставки PowerExpo Almaty 2025, заявил заместитель московского мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что компании экспонировали оборудование для систем накопления энергии, автоматизации и водоочистки. Некоторые из разработок появились в рамках производств на территории ОЭЗ столицы.

"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем промышленную кооперацию со странами СНГ. Так, по итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между столицей и Республикой Казахстан вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Москву пришлось более 30% общероссийского товарооборота со страной", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Заместитель столичного градоначальника отметил заинтересованность московских компаний в том, чтобы проработать долгосрочные торговые отношения с экспортерами из Казахстана, а также создать сети поставок.

Среди компаний-участок выставки было предприятие ВДК, оно расположило производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и является ее резидентом. На мероприятии компания экспонировала станцию дозирования нового поколения. Во время деловых собраний с возможными заказчиками представители ВДК проговорили возможную интеграцию устройств в деятельность очистных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры Казахстана.

В свою очередь, компания "Электропривод НПЦ-21" показала шкаф автоматики. Он используется для того, чтобы управлять освещением и техпроцессами на объектах промышленности. При этом отмечается, что устройство создано на российской элементной базе. Во время встреч с потенциальными партнерами представители компании обсудили возможность внедрения решения на объектах в Казахстане и возможность адаптации под конкретные задачи.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, в продвижении продукции столичных компаний за рубежом помогают сотрудники центра поддержки экспорта "Моспром".

"В частности, с начала 2025 года центр провел четыре международные бизнес-миссии в страны СНГ, а также организовал участие московских экспортно ориентированных компаний в одной из крупнейших мировых выставок “ИННОПРОМ” в Узбекистане", – сказал Гарбузов.

Для столичных экспортеров также действуют меры поддержки от государства, они входят в нацпроект "Экспорт". Так, функционирует цифровая платформа "Мой экспорт". Благодаря ей у предпринимателей есть возможность получить аналитику, советы от специалистов, пройти онлайн-обучение и многое другое.