ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 27.10.2025 (обновлено: 15:41 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/kupyansk-2050950432.html
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске
В Купянске российские военные пресекли четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:17:00+03:00
2025-10-27T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251026/rossija-2050736379.html
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

В Купянске ВС РФ пресекли 4 попытки формирований ВСУ вырваться из окружения

Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Купянске российские военные пресекли четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, сообщило Минобороны.
«
"В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee", — уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Там добавили, что российские военные продолжают уничтожать окруженные группировки противника в Купянске и Красноармейске.
В Красноармейске штурмовые группы активно наступают, расширяя зону контроля в районе железнодорожного вокзала.
«

"В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — отметили в министерстве.

Как накануне доложил накануне президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов, бойцы "Запада" овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
В свою очередь, группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
