ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Купянске российские военные пресекли четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, сообщило Минобороны.
"В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что российские военные продолжают уничтожать окруженные группировки противника в Купянске и Красноармейске.
В Красноармейске штурмовые группы активно наступают, расширяя зону контроля в районе железнодорожного вокзала.
"В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — отметили в министерстве.
Как накануне доложил накануне президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов, бойцы "Запада" овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных.