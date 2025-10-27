Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) перерезаны, заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова опубликовали в Telegram телеканала "Звезда".
"Мы вчера слышали, что уже порядка 5,5 тысячи человек там находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы по БК, как и по продовольствию, наверняка", — сказал он.
Пушилин добавил, что ждет хорошие новости с этого направления.
Как накануне доложил накануне президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
В свою очередь, бойцы "Запада" овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18