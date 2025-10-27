Рейтинг@Mail.ru
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 27.10.2025 (обновлено: 18:00 27.10.2025)
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) перерезаны, заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова опубликовали в Telegram... РИА Новости, 27.10.2025
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ не удержатся в Красноармейске, все пути снабжения перерезаны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель"
Российский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) перерезаны, заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова опубликовали в Telegram телеканала "Звезда".
«

"Мы вчера слышали, что уже порядка 5,5 тысячи человек там находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы по БК, как и по продовольствию, наверняка", — сказал он.

Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске
Вчера, 15:17
Пушилин добавил, что ждет хорошие новости с этого направления.
Как накануне доложил накануне президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
В свою очередь, бойцы "Запада" овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
