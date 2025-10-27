Княжевская: в Южном Чертанове появится дом по реновации

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дом по программе реновации появится в районе Южное Чертаново на юге Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Дом возведут по адресу: улица Газопровод, владения 5–7. Для этого ведомством внесены изменения в правила землепользования и застройки.

"Предельная площадь жилья составит около 21 тысячи квадратных метров, нежилая наземная площадь – примерно 1,1 тысячи квадратных метров. В этих помещениях разместятся объекты, обеспечивающие повседневное удобство жителей: магазины первой необходимости, сервисные службы и предприятия бытового обслуживания", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.