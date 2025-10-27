"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Самая большая средневековая рукопись в мире весит как взрослый человек. Ее страницы сшиты из шкур 160 ослов. Средневековая легенда гласит: монах написал ее за одну ночь, заключив сделку с дьяволом. Но ученые выяснили правду — и она оказалась еще более невероятной.

Один человек не может поднять книгу

Codex Gigas (на латыни "Гигантская книга") действительно оправдывает свое название. Высота манускрипта 92 сантиметра, ширина — 50, толщина — 22. Это размер небольшого журнального столика, 620 страниц, вес — почти 75 килограммов. Чтобы переместить рукопись, требуются два человека.

Книга создана в начале XIII века — предположительно, между 1204 и 1230 годами — в бенедиктинском монастыре Подлажице в Богемии, на территории современной Чехии. Деревянные обложки обтянуты кожей, украшены металлическими накладками и застежками.

На изготовление манускрипта ушло более 160 шкур ослов или телят, по разным оценкам. Общая площадь пергамента составляет почти 143 квадратных метра.

Рукопись хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме за стеклом в затемненном помещении — древние страницы очень хрупкие.

Портрет Антихриста

Примерно в середине книги, на странице 577, расположено то, что принесло манускрипту мрачную славу: полноразмерный портрет Сатаны. Зеленолицый дьявол с красным раздвоенным языком, рогами и когтями на руках и ногах занимает почти всю страницу — около полуметра в высоту. Это самое крупное средневековое изображение Сатаны из известных, отмечает Historic Mysteries.

На дьяволе набедренная повязка из горностая — в Средние века мех животного символизировал высшую королевскую власть. Возможно, иллюстратор хотел показать, что Сатана — царь Тьмы.

Прямо напротив, на развороте, изображен Небесный Град — рай. Одна страница — спасение, другая — проклятие. Некоторые исследователи считают такое размещение преднамеренным: напоминание о выборе между добром и злом.

Очевидно, автор считал это послание особенно важным.

Две половины

Codex Gigas — это не просто Библия. Манускрипт содержит множество разных текстов, что делает его уникальным среди средневековых иллюминированных рукописей.

Первая половина — полная латинская Библия в версии Вульгаты. Затем идут исторические труды: "Иудейские древности" и "Иудейская война" Иосифа Флавия. Энциклопедия Исидора Севильского "Этимологии" — стандартный учебник того времени. Хроника Богемии Космы Пражского — ранняя история региона.

Дальше — медицинские трактаты, включая Ars medicinae — стандартный учебник для преподавания медицины в Средние века. Календарь с некрологом. Обзоры греческого, еврейского и славянских алфавитов.

И самое жутковатое: списки заклинаний и демонических вызовов. Это были формулы для экзорцизма — изгнания бесов, которые, как считалось, вызывают физические и психические недуги.

Рядом с иллюстрацией Небесного Града — исповедь писца. Он признается в гордыне, зависти, похоти, чревоугодии, скотоложстве и блуде. Список заканчивается молитвой о милосердии и прощении. Эксперты предполагают: возможно, писец приписал себе грехи, которых не совершал, в качестве предупреждения другим.

Легенда об одной ночи

Средневековая легенда, записанная еще в те времена, рассказывает драматичную историю. Монах нарушил свои обеты и был приговорен к ужасной казни — его должны были замуровать живьем. Чтобы избежать смерти, он пообещал за одну ночь создать книгу, прославляющую монастырь навеки. Книгу, содержащую все человеческое знание.

Ближе к полуночи монах понял, что не успевает. В отчаянии он обратился с молитвой к Люциферу — помочь закончить книгу в обмен на душу. Дух тьмы завершил манускрипт до рассвета. В благодарность монах добавил портрет Сатаны, утверждает Historic Mysteries.

Некоторые версии легенды уточняют: позже монах молился Деве Марии о спасении от нечестивой сделки. Мария проявила милосердие, но монах умер именно в тот момент, когда должен был освободиться от контракта с дьяволом. По преданиям, манскрипт Codex Gigas был проклят и приносил несчастья или болезни всем, кто им владел.

Что выяснили ученые

Эксперты, изучавшие рукопись, пришли к поразительному выводу. Почерковедческий анализ показал: весь манускрипт действительно написан одним человеком. Единообразие письма на протяжении всех 620 страниц не оставляет сомнений, сообщает National Geographic в документальном фильме о рукописи.

В тексте есть подпись: Hermanus Inclusus — "Герман-затворник" или "Герман-покаянник". Скорее всего, это имя монаха, который посвятил свою жизнь созданию манускрипта.

Национальная библиотека Швеции провела расчеты. Если бы писец работал по шесть часов в день шесть дней в неделю, на создание рукописи ушло бы около пять лет. Если же он был монахом и мог работать только три часа в день, процесс занял бы около десяти лет.

Но это только письмо. С учетом подготовки пергамента, иллюстраций, переплета реальные сроки могли составить 20-30 лет непрерывного труда.

Почему монах создал такую огромную книгу, на которую ушла вся его жизнь? Зачем включил в нее мрачные элементы — портрет дьявола, магические формулы, демонические заклинания? Эти загадки пока остаются без ответа.

