Рейтинг@Mail.ru
"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/kniga-2050980778.html
"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги
"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги - РИА Новости, 27.10.2025
"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги
Самая большая средневековая рукопись в мире весит как взрослый человек. Ее страницы сшиты из шкур 160 ослов. Средневековая легенда гласит: монах написал ее за... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:24:00+03:00
2025-10-27T19:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050990855_0:38:600:376_1920x0_80_0_0_181c8dedbbd47aea3df2a401f707bce8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050990855_25:0:576:413_1920x0_80_0_0_7b1775b5f147ae0b269f6a08e5b4bf88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Библия Дьявола": что внутри проклятой книги

© Фото : Kungl. biblioteketГигантский кодекс
Гигантский кодекс - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Kungl. biblioteket
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Самая большая средневековая рукопись в мире весит как взрослый человек. Ее страницы сшиты из шкур 160 ослов. Средневековая легенда гласит: монах написал ее за одну ночь, заключив сделку с дьяволом. Но ученые выяснили правду — и она оказалась еще более невероятной.

Один человек не может поднять книгу

Codex Gigas (на латыни "Гигантская книга") действительно оправдывает свое название. Высота манускрипта 92 сантиметра, ширина — 50, толщина — 22. Это размер небольшого журнального столика, 620 страниц, вес — почти 75 килограммов. Чтобы переместить рукопись, требуются два человека.
Книга создана в начале XIII века — предположительно, между 1204 и 1230 годами — в бенедиктинском монастыре Подлажице в Богемии, на территории современной Чехии. Деревянные обложки обтянуты кожей, украшены металлическими накладками и застежками.
На изготовление манускрипта ушло более 160 шкур ослов или телят, по разным оценкам. Общая площадь пергамента составляет почти 143 квадратных метра.
Рукопись хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме за стеклом в затемненном помещении — древние страницы очень хрупкие.
CC BY 3.0 / National Library of Sweden/Ulf Lundin / Здание Национальной библиотеки Швеции
Здание Национальной библиотеки Швеции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
CC BY 3.0 / National Library of Sweden/Ulf Lundin /
Здание Национальной библиотеки Швеции

Портрет Антихриста

Примерно в середине книги, на странице 577, расположено то, что принесло манускрипту мрачную славу: полноразмерный портрет Сатаны. Зеленолицый дьявол с красным раздвоенным языком, рогами и когтями на руках и ногах занимает почти всю страницу — около полуметра в высоту. Это самое крупное средневековое изображение Сатаны из известных, отмечает Historic Mysteries.
На дьяволе набедренная повязка из горностая — в Средние века мех животного символизировал высшую королевскую власть. Возможно, иллюстратор хотел показать, что Сатана — царь Тьмы.
Прямо напротив, на развороте, изображен Небесный Град — рай. Одна страница — спасение, другая — проклятие. Некоторые исследователи считают такое размещение преднамеренным: напоминание о выборе между добром и злом.
Примечательно, что дьявол и Небесный Град — единственные иллюстрации, занимающие целые страницы в Codex Gigas. Очевидно, автор считал это послание особенно важным.
© Public domain Изображение дьявола
Изображение дьявола - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Public domain
Изображение дьявола

Две половины

Codex Gigas — это не просто Библия. Манускрипт содержит множество разных текстов, что делает его уникальным среди средневековых иллюминированных рукописей.
Первая половина — полная латинская Библия в версии Вульгаты. Затем идут исторические труды: "Иудейские древности" и "Иудейская война" Иосифа Флавия. Энциклопедия Исидора Севильского "Этимологии" — стандартный учебник того времени. Хроника Богемии Космы Пражского — ранняя история региона.
Дальше — медицинские трактаты, включая Ars medicinae — стандартный учебник для преподавания медицины в Средние века. Календарь с некрологом. Обзоры греческого, еврейского и славянских алфавитов.
И самое жутковатое: списки заклинаний и демонических вызовов. Это были формулы для экзорцизма — изгнания бесов, которые, как считалось, вызывают физические и психические недуги.
Рядом с иллюстрацией Небесного Града — исповедь писца. Он признается в гордыне, зависти, похоти, чревоугодии, скотоложстве и блуде. Список заканчивается молитвой о милосердии и прощении. Эксперты предполагают: возможно, писец приписал себе грехи, которых не совершал, в качестве предупреждения другим.
© Public domain Макет Гигантского кодекса
Макет Гигантского кодекса - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Public domain
Макет Гигантского кодекса

Легенда об одной ночи

Средневековая легенда, записанная еще в те времена, рассказывает драматичную историю. Монах нарушил свои обеты и был приговорен к ужасной казни — его должны были замуровать живьем. Чтобы избежать смерти, он пообещал за одну ночь создать книгу, прославляющую монастырь навеки. Книгу, содержащую все человеческое знание.
Ближе к полуночи монах понял, что не успевает. В отчаянии он обратился с молитвой к Люциферу — помочь закончить книгу в обмен на душу. Дух тьмы завершил манускрипт до рассвета. В благодарность монах добавил портрет Сатаны, утверждает Historic Mysteries.
Некоторые версии легенды уточняют: позже монах молился Деве Марии о спасении от нечестивой сделки. Мария проявила милосердие, но монах умер именно в тот момент, когда должен был освободиться от контракта с дьяволом. По преданиям, манскрипт Codex Gigas был проклят и приносил несчастья или болезни всем, кто им владел.
© Public domainФрагмент страницы из гигантского кодекса
Фрагмент страницы из гигантского кодекса - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Public domain
Фрагмент страницы из гигантского кодекса

Что выяснили ученые

Эксперты, изучавшие рукопись, пришли к поразительному выводу. Почерковедческий анализ показал: весь манускрипт действительно написан одним человеком. Единообразие письма на протяжении всех 620 страниц не оставляет сомнений, сообщает National Geographic в документальном фильме о рукописи.
В тексте есть подпись: Hermanus Inclusus — "Герман-затворник" или "Герман-покаянник". Скорее всего, это имя монаха, который посвятил свою жизнь созданию манускрипта.
Национальная библиотека Швеции провела расчеты. Если бы писец работал по шесть часов в день шесть дней в неделю, на создание рукописи ушло бы около пять лет. Если же он был монахом и мог работать только три часа в день, процесс занял бы около десяти лет.
© Public domainСтраница из гигантского кодекса
Страница из гигантского кодекса - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Public domain
Страница из гигантского кодекса
Но это только письмо. С учетом подготовки пергамента, иллюстраций, переплета реальные сроки могли составить 20-30 лет непрерывного труда.
Почему монах создал такую огромную книгу, на которую ушла вся его жизнь? Зачем включил в нее мрачные элементы — портрет дьявола, магические формулы, демонические заклинания? Эти загадки пока остаются без ответа.
© Getty Images / gmnicholasПергамент
Пергамент - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / gmnicholas
Пергамент
Но одно несомненно: "Библия дьявола" — это памятник средневековым амбициям и мастерству, свидетельство человеческого любопытства.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала