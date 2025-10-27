Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации

КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Жители Казани не умеют пользоваться унитазами, спуская в канализацию, "что ни попадя", из-за чего происходят тысячи засоров, посетовал мэр города Ильсур Метшин

"В прямом смысле в унитаз спускают, что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема", - сказал Метшин на совещании в мэрии.

По его словам, важно, чтобы "Водоканал" вел разъяснительную работу о том, как правильно обращаться с сетями и заботиться о городской инфраструктуре. Такая просветительская работа должна быть системной, как та, что проводится для защиты людей от мошенников, уверен градоначальник.

По информации Метшина, нагрузка на сети от безответственного поведения жителей огромна. За 2025 год в Казани произошло более 1 тысячи аварий на инженерных сетях, устранено почти 13 тысяч засоров, ежедневно происходит 50 засоров. Среди основных причин происшествий - износ коммуникаций свыше 70% и небрежное обращение жителей с коммунальными системами.