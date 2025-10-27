Рейтинг@Mail.ru
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/kazan-2051045641.html
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации - РИА Новости, 27.10.2025
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации
Жители Казани не умеют пользоваться унитазами, спуская в канализацию, "что ни попадя", из-за чего происходят тысячи засоров, посетовал мэр города Ильсур Метшин РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:38:00+03:00
2025-10-27T20:38:00+03:00
казань
ильсур метшин
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/86020/06/860200605_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_0022ea97dbf3c4dcb95d0927b28b4097.jpg
https://ria.ru/20251022/maska-2049819725.html
https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/86020/06/860200605_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_751750cb89b15d4d074063248724a7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, ильсур метшин, общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Ильсур Метшин, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации

Мэр Казани Метшин: жители города не умеют пользоваться унитазами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИльсур Метшин
Ильсур Метшин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ильсур Метшин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Жители Казани не умеют пользоваться унитазами, спуская в канализацию, "что ни попадя", из-за чего происходят тысячи засоров, посетовал мэр города Ильсур Метшин
"В прямом смысле в унитаз спускают, что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема", - сказал Метшин на совещании в мэрии.
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях от Казани
22 октября, 13:21
По его словам, важно, чтобы "Водоканал" вел разъяснительную работу о том, как правильно обращаться с сетями и заботиться о городской инфраструктуре. Такая просветительская работа должна быть системной, как та, что проводится для защиты людей от мошенников, уверен градоначальник.
По информации Метшина, нагрузка на сети от безответственного поведения жителей огромна. За 2025 год в Казани произошло более 1 тысячи аварий на инженерных сетях, устранено почти 13 тысяч засоров, ежедневно происходит 50 засоров. Среди основных причин происшествий - износ коммуникаций свыше 70% и небрежное обращение жителей с коммунальными системами.
Как уточнил директор МУП "Водоканал" Рустам Абдулхаков, Казань заявляется во все программы обновления объектов коммунальной инфраструктуры, но для восстановления сетей и сооружений требуются значительные бюджетные вложения. При условии выделения только 2 миллиардов рублей ежегодно на реконструкцию понадобится 25 лет, при том, что каждый год количество сетей увеличивается - за пять лет их общая протяженность выросла на 10%.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
3 сентября, 14:57
 
КазаньИльсур МетшинОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала