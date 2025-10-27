https://ria.ru/20251027/kazan-2051045641.html
Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации
Жители Казани не умеют пользоваться унитазами, спуская в канализацию, "что ни попадя", из-за чего происходят тысячи засоров, посетовал мэр города Ильсур Метшин РИА Новости, 27.10.2025
2025
КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Жители Казани не умеют пользоваться унитазами, спуская в канализацию, "что ни попадя", из-за чего происходят тысячи засоров, посетовал мэр города Ильсур Метшин
"В прямом смысле в унитаз спускают, что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема", - сказал Метшин
на совещании в мэрии.
По его словам, важно, чтобы "Водоканал" вел разъяснительную работу о том, как правильно обращаться с сетями и заботиться о городской инфраструктуре. Такая просветительская работа должна быть системной, как та, что проводится для защиты людей от мошенников, уверен градоначальник.
По информации Метшина, нагрузка на сети от безответственного поведения жителей огромна. За 2025 год в Казани
произошло более 1 тысячи аварий на инженерных сетях, устранено почти 13 тысяч засоров, ежедневно происходит 50 засоров. Среди основных причин происшествий - износ коммуникаций свыше 70% и небрежное обращение жителей с коммунальными системами.
Как уточнил директор МУП "Водоканал" Рустам Абдулхаков, Казань заявляется во все программы обновления объектов коммунальной инфраструктуры, но для восстановления сетей и сооружений требуются значительные бюджетные вложения. При условии выделения только 2 миллиардов рублей ежегодно на реконструкцию понадобится 25 лет, при том, что каждый год количество сетей увеличивается - за пять лет их общая протяженность выросла на 10%.