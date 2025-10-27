Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый каток на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ведем обустройство необычного катка на территории "Лужников", он будет располагаться не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. Его общая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров, единовременно там смогут находиться до 3 тысяч человек", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в рамках благоустройства были заложены все необходимые для катка коммуникации. В настоящее время ведутся работы по устройству основания из теплоизоляции.

"Параллельно на центральной площади раскладывают айс-роллы - рулоны гофрированной охлаждающей трубной системы из нержавеющей стали, а на боковых аллеях айс-маты – гибкую систему труб. Их подключают к коллекторам, которые соединены с холодильными установками", - добавил Бирюков.

Он уточнил, что после этого специалисты начнут намораживать сам лед и монтировать борт.

"Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что центральную часть катка и боковые аллеи объединят с помощью архитектурно-художественной подсветки, звука и инсталляций.

"Например, центральным элементом площади со стороны набережной станет "Куб энергии" - интерактивная инсталляция, оснащенная аудиосистемой. На одной из аллей будет располагаться мультимедийная пространственная инсталляция "Таинственный лес". В центре катка установят 16-метровую ель с новогодним декором", - добавил Бирюков.