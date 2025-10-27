Рейтинг@Mail.ru
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:16 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/katok-2050856259.html
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве - РИА Новости, 27.10.2025
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый каток на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:16:00+03:00
2025-10-27T11:16:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882790231_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_09777477958f78239ac61d80072f0f04.jpg
https://ria.ru/20251024/moskva-2050446876.html
https://ria.ru/20251027/asfalt-2050855725.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882790231_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_f089b33ad4ce1865c10f04cf1f2c4a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Бирюков: в Москве обустраивают новый каток на территории олимпийского комплекса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники" в Москве
Стадион Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Стадион "Лужники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый каток на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ведем обустройство необычного катка на территории "Лужников", он будет располагаться не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. Его общая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров, единовременно там смогут находиться до 3 тысяч человек", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках благоустройства были заложены все необходимые для катка коммуникации. В настоящее время ведутся работы по устройству основания из теплоизоляции.
"Параллельно на центральной площади раскладывают айс-роллы - рулоны гофрированной охлаждающей трубной системы из нержавеющей стали, а на боковых аллеях айс-маты – гибкую систему труб. Их подключают к коллекторам, которые соединены с холодильными установками", - добавил Бирюков.
Благоустроенная территория перед храмом Александра Невского в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Москве благоустроили сквер перед храмом Александра Невского
24 октября, 18:02
Он уточнил, что после этого специалисты начнут намораживать сам лед и монтировать борт.
"Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что центральную часть катка и боковые аллеи объединят с помощью архитектурно-художественной подсветки, звука и инсталляций.
"Например, центральным элементом площади со стороны набережной станет "Куб энергии" - интерактивная инсталляция, оснащенная аудиосистемой. На одной из аллей будет располагаться мультимедийная пространственная инсталляция "Таинственный лес". В центре катка установят 16-метровую ель с новогодним декором", - добавил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в павильонах, которые завершают возводить вдоль центральной площади и на боковых аллеях, заработают пункты проката, детские зоны, а сориентироваться на катке поможет система навигации.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Около 500 тыс квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце
11:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала