Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии
13:25 27.10.2025
Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии
Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексея Башина по делу о домогательствах к... РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексея Башина по делу о домогательствах к девушкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.
"Суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК. Затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Ранее на второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
