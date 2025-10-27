https://ria.ru/20251027/istochnik-2050921018.html
Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии
Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии - РИА Новости, 27.10.2025
Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии
Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексея Башина по делу о домогательствах к... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:25:00+03:00
2025-10-27T13:25:00+03:00
2025-10-27T13:26:00+03:00
общество
россия
москва
тульская область
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7c3073e31411e87d99485800c01bfba6.jpg
https://ria.ru/20251015/sud-2048426274.html
https://ria.ru/20251006/lesli-2046668403.html
россия
москва
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_80:0:1044:723_1920x0_80_0_0_2262c1e821068b694dc86bc87a78ee54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Москва, Тульская область, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: последователю блогера Лесли дали 1,5 года колонии
Суд в Москве приговорил последователя блогера Лесли Башина к 1,5 года колонии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексея Башина по делу о домогательствах к девушкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.
"Суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области
, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву
, где его допросили следователи столичного СК
. Затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Башину вменяется статья 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера).
Ранее на второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова
возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.