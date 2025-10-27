Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг - РИА Новости, 27.10.2025
14:39 27.10.2025
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
самарская область, вячеслав федорищев, крематорий
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Крематорий
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг

Федорищев поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг

© РИА Новости / Александр Кряжев
Кремационная печь
Кремационная печь - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Кремационная печь. Архивное фото
САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать госучреждение "Крематорий" для наведения порядка в сфере ритуальных услуг.
"Отдельно остановлюсь на таком региональном проекте как строительство крематориев, наведение порядка в ритуальном бизнесе. Полномочия по курированию данного вида деятельности, крематориев, а также кладбищ Самарской области передаются министерству градостроительной политики Самарской области... В этой связи поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение "Крематорий", - сказал Федорищев на совещании, которое транслировалось онлайн.
Также глава региона поручил до 1 января 2026 года сформировать реестр кладбищ Самарской области.
Проект в ритуальной сфере будет курировать региональный министр градостроительной политики Андрей Грачев.
В начале 2025 года Федорищев сообщал о планах по созданию государственного учреждения, которое будет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных фирм. Губернатор объяснял такое решение необходимостью навести порядок в сфере организации похоронного дела. Кроме того, такие изменения позволят ввести единое благоустройство и на должном уровне обеспечить организацию захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и других войн.
Самарская область
Вячеслав Федорищев
Крематорий
 
 
