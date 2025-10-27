https://ria.ru/20251027/gosuchrezhdenie-2050940866.html
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг - РИА Новости, 27.10.2025
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать госучреждение "Крематорий" для наведения... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:39:00+03:00
2025-10-27T14:39:00+03:00
2025-10-27T14:39:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
крематорий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766695_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_61a4eefe19987aac1b7b7770f76e83ef.jpg
https://ria.ru/20250921/butusov-2043329111.html
https://ria.ru/20251020/yaroslavl-2049455786.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a0ae0c86be43a4b0712e09eca160535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, крематорий
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Крематорий
Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
Федорищев поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг
САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать госучреждение "Крематорий" для наведения порядка в сфере ритуальных услуг.
"Отдельно остановлюсь на таком региональном проекте как строительство крематориев, наведение порядка в ритуальном бизнесе. Полномочия по курированию данного вида деятельности, крематориев, а также кладбищ Самарской области передаются министерству градостроительной политики Самарской области... В этой связи поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение "Крематорий", - сказал Федорищев на совещании, которое транслировалось онлайн.
Также глава региона поручил до 1 января 2026 года сформировать реестр кладбищ Самарской области.
Проект в ритуальной сфере будет курировать региональный министр градостроительной политики Андрей Грачев.
В начале 2025 года Федорищев сообщал о планах по созданию государственного учреждения, которое будет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных фирм. Губернатор объяснял такое решение необходимостью навести порядок в сфере организации похоронного дела. Кроме того, такие изменения позволят ввести единое благоустройство и на должном уровне обеспечить организацию захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и других войн.