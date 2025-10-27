Самарский губернатор поручил создать госучреждение в сфере ритуальных услуг

САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил создать госучреждение "Крематорий" для наведения порядка в сфере ритуальных услуг.

"Отдельно остановлюсь на таком региональном проекте как строительство крематориев, наведение порядка в ритуальном бизнесе. Полномочия по курированию данного вида деятельности, крематориев, а также кладбищ Самарской области передаются министерству градостроительной политики Самарской области... В этой связи поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение "Крематорий", - сказал Федорищев на совещании, которое транслировалось онлайн.

Также глава региона поручил до 1 января 2026 года сформировать реестр кладбищ Самарской области.

Проект в ритуальной сфере будет курировать региональный министр градостроительной политики Андрей Грачев.