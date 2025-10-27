Рейтинг@Mail.ru
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/gosduma-2051020776.html
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО - РИА Новости, 27.10.2025
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО
Госдума 28 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции права на бесплатное второе среднее... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:02:00+03:00
2025-10-27T19:02:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050940554.html
https://ria.ru/20251025/bogomaz-2050577583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО

Госдума рассмотрит проект о праве участников СВО на бесплатное второе СПО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума 28 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции права на бесплатное второе среднее профессиональное образование (СПО), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Вчера, 14:37
По его словам, на сегодняшний день принято 145 законов, сформирована система, которая постоянно совершенствуется. Володин подчеркивал, что работа по поддержке участников СВО и их семей является приоритетной для депутатов, это консолидированная позиция всех политических фракций.
Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки.
Ранее Госдума приняла ряд законов, направленных на упрощение получения образования для бойцов спецоперации. Как отмечал Володин, данные меры должны способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО
25 октября, 14:22
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала