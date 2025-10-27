Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума 28 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции права на бесплатное второе среднее профессиональное образование (СПО), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе", – сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

По его словам, на сегодняшний день принято 145 законов, сформирована система, которая постоянно совершенствуется. Володин подчеркивал, что работа по поддержке участников СВО и их семей является приоритетной для депутатов, это консолидированная позиция всех политических фракций.

Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки.