Галузин прокомментировал новый мирный план Киева и ЕС
27.10.2025
Галузин прокомментировал новый мирный план Киева и ЕС
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не испытывает иллюзий в отношении готовящегося нового мирного плана Украины и Евросоюза.
Галузин прокомментировал новый мирный план Киева и ЕС
Галузин не испытывает иллюзий в отношении нового мирного плана Украины и ЕС
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не испытывает иллюзий в отношении готовящегося нового мирного плана Украины и Евросоюза.
"Пока комментировать нечего, поскольку плана лично я, например, не видел… Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и без перспектив", - сказал он журналистам.
Ранее Владимир Зеленский
заявил о подготовке Киевом
и ЕС
нового плана по урегулированию на Украине
.
Президенты России
и США Владимир Путин
и Дональд Трамп
в ходе встречи на Аляске
15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.