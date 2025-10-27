Рейтинг@Mail.ru
Галузин прокомментировал новый мирный план Киева и ЕС - РИА Новости, 27.10.2025
16:29 27.10.2025
Галузин прокомментировал новый мирный план Киева и ЕС
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не испытывает иллюзий в отношении готовящегося нового мирного плана Украины и Евросоюза. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
михаил галузин
владимир зеленский
евросоюз
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, михаил галузин, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Михаил Галузин, Владимир Зеленский, Евросоюз
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не испытывает иллюзий в отношении готовящегося нового мирного плана Украины и Евросоюза.
"Пока комментировать нечего, поскольку плана лично я, например, не видел… Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и без перспектив", - сказал он журналистам.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке Киевом и ЕС нового плана по урегулированию на Украине.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
