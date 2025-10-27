РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"

Марафон #ПолнаяЗаготовность продлится до 2 ноября. Лучшие снимки и рецепты будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества.

Марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.