https://ria.ru/20251027/fotomarafon-2050857406.html
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность" - РИА Новости, 27.10.2025
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"
РИА Новости совместно с ОК запускают фотомарафон #ПолнаяЗаготовность, посвященный заготовкам и рецептам. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:19:00+03:00
2025-10-27T11:19:00+03:00
2025-10-27T11:19:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050856830_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_9fd8dda2de18190c7ae2b128ce752e3e.jpg
https://ria.ru/20251007/odnoklassniki-2046805551.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050856830_228:0:1593:1024_1920x0_80_0_0_eaf06e3234c764a0cf7131cfdbc23f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
РИА Новости совместно с ОК запускают фотомарафон #ПолнаяЗаготовность, посвященный заготовкам и рецептам.
Осень уже во всю вступила в свои права, а вместе с первыми холодами приходит время хрустящих огурчиков и ароматных варений. Фотомарафон приглашает всех любителей домашних заготовок поделиться фотографиями и рецептами. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно присоединиться к марафону на странице РИА Новости в Одноклассниках
, нажав кнопку "участвовать", и опубликовать фото. К нему нужно добавить фирменный рецепт.
Марафон #ПолнаяЗаготовность продлится до 2 ноября. Лучшие снимки и рецепты будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества.
Марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.