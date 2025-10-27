Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность" - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:19 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/fotomarafon-2050857406.html
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность" - РИА Новости, 27.10.2025
РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"
РИА Новости совместно с ОК запускают фотомарафон #ПолнаяЗаготовность, посвященный заготовкам и рецептам. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:19:00+03:00
2025-10-27T11:19:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050856830_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_9fd8dda2de18190c7ae2b128ce752e3e.jpg
https://ria.ru/20251007/odnoklassniki-2046805551.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050856830_228:0:1593:1024_1920x0_80_0_0_eaf06e3234c764a0cf7131cfdbc23f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

РИА Новости и Одноклассники запускают фотомарафон "Полная заготовность"

© Фото : пресс-служба ОКФотомарафон "Полная заготовность"
Фотомарафон Полная заготовность - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Фотомарафон "Полная заготовность"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости совместно с ОК запускают фотомарафон #ПолнаяЗаготовность, посвященный заготовкам и рецептам.
Осень уже во всю вступила в свои права, а вместе с первыми холодами приходит время хрустящих огурчиков и ароматных варений. Фотомарафон приглашает всех любителей домашних заготовок поделиться фотографиями и рецептами. Поучаствовать в нем может любой пользователь соцсети. Для этого нужно присоединиться к марафону на странице РИА Новости в Одноклассниках, нажав кнопку "участвовать", и опубликовать фото. К нему нужно добавить фирменный рецепт.
Марафон #ПолнаяЗаготовность продлится до 2 ноября. Лучшие снимки и рецепты будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества.
Марафоны в Одноклассниках — это сервис, который позволяет делиться фотографиями по специальному хештегу. Снимки попадают в общий альбом, где их могут увидеть другие участники.
ОК х Магнит - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Одноклассники тестируют формат покупки товаров напрямую из видеоленты
7 октября, 12:34
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала