Забор на границе Финляндии с Россией стал новой достопримечательностью

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того, чтобы сфотографироваться на фоне заграждения, сообщает телерадиовещатель Yle.