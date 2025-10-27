Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приютов
18:24 27.10.2025
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приютов
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приютов - РИА Новости, 27.10.2025
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приютов
В Москве пройдёт фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят", где можно познакомиться с животными из приютов и, возможно, взять кого-то из них домой. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:24:00+03:00
2025-10-27T18:24:00+03:00
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приютов

Фестиваль-пристройство животных из приютов пройдёт в Москве 16 ноября

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Москве пройдёт фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят", где можно познакомиться с животными из приютов и, возможно, взять кого-то из них домой.
Волонтёры помогут подобрать питомца по характеру, расскажут о его привычках и будут сопровождать новые семьи на этапе адаптации.
Фестиваль открыт не только для тех, кто планирует взять питомца. Это возможность провести день среди людей, которые любят животных, узнать больше о благотворительности, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и просто почувствовать атмосферу добрых дел. Можно прийти всей семьёй, пообщаться с собаками и котиками, поддержать приюты и вдохновиться историями тех, кто уже нашёл своего друга.
Тем, кто решит взять животное, фонд подарит наборы от партнёров - корм, аксессуары и сертификаты на ветеринарные услуги.
Все посетители смогут поддержать приюты, передав корма, медикаменты, игрушки и другие необходимые вещи.
На фестивале также пройдут мастер-классы от ветеринарных врачей и специалистов о здоровье, уходе и общении с питомцами.
В течение дня будет работать благотворительный маркет с товарами для людей и их питомцев. Средства от продаж направят на лечение и содержание подопечных благотворительного фонда "Собаки, которые любят".
Фестиваль будет работать 16 ноября с 12:00 до 17:00 в городском культурном центре "Графит" (г. Москва, ул. Электродная, 2, стр. 32).
Вход на фестиваль осуществляется по регистрации.
Кошка в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
16 октября, 19:45
 
