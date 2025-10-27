https://ria.ru/20251027/evrosoyuz-2051005594.html
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов - РИА Новости, 27.10.2025
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов
Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание Unherd. РИА Новости, 27.10.2025
Unherd: план ЕС с изъятием активов окажется катастрофой после победы России
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости
. Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание Unherd.
"Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия
захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.
Автор статьи заявил, что в случае конфискации активов у Европы
не будет шанса заключить сделку с Россией, отказавшись вернуть эти средства. В таком случае обязательства по возвращению денег Москве
лягут на плечи европейских налогоплательщиков, которые никогда даже не соглашались участвовать в этой схеме.
Кроме того, в материале отмечается, что у Европы нет стратегии для завершения конфликта, в то время как Россия обладает и финансовым, и человеческим преимуществом.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС
и страны G7
заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине
10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
предложила выделить Киеву
новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.