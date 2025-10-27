МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание . Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание Unherd.

"Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.

Автор статьи заявил, что в случае конфискации активов у Европы не будет шанса заключить сделку с Россией, отказавшись вернуть эти средства. В таком случае обязательства по возвращению денег Москве лягут на плечи европейских налогоплательщиков, которые никогда даже не соглашались участвовать в этой схеме.

Кроме того, в материале отмечается, что у Европы нет стратегии для завершения конфликта, в то время как Россия обладает и финансовым, и человеческим преимуществом.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.

В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.