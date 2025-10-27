Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов - РИА Новости, 27.10.2025
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов
Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание Unherd. РИА Новости, 27.10.2025
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов

Unherd: план ЕС с изъятием активов окажется катастрофой после победы России

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Афера с российскими активами станет катастрофой для ЕС после победы Москвы в конфликте с Киевом, заявило издание Unherd.
"Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
Вчера, 16:10
Автор статьи заявил, что в случае конфискации активов у Европы не будет шанса заключить сделку с Россией, отказавшись вернуть эти средства. В таком случае обязательства по возвращению денег Москве лягут на плечи европейских налогоплательщиков, которые никогда даже не соглашались участвовать в этой схеме.
Кроме того, в материале отмечается, что у Европы нет стратегии для завершения конфликта, в то время как Россия обладает и финансовым, и человеческим преимуществом.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
Вчера, 09:50
 
