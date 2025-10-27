Глава МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские самолеты

«

"Мы их (летательные аппараты - ред.) будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО", - приводит слова Цахкны, который находится с визитом на Украине, телеканал "Мы - Украина".