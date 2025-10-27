Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025

Глава МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские самолеты
15:49 27.10.2025
Глава МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские самолеты
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил о готовности Эстонии сбивать воздушные цели, прилетевшие с территории РФ, в случае нарушения ими... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, эстония, украина, марк рютте, нато
В мире, Россия, Эстония, Украина, Марк Рютте, НАТО
Глава МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские самолеты

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о готовности сбивать российские воздушные цели

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил о готовности Эстонии сбивать воздушные цели, прилетевшие с территории РФ, в случае нарушения ими воздушного пространства республики.
Газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова 3 октября сообщала, что Эстония угрожает России противокорабельными ракетами в ответ на якобы нарушение своего воздушного пространства. При этом Генсек НАТО Марк Рютте 15 октября заявил, что альянс должен "выводить за пределы" российские военные самолеты, которые он посчитает "намеренно или ненамеренно" попавшими в воздушное пространство альянса, а не сбивать их.
«
"Мы их (летательные аппараты - ред.) будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО", - приводит слова Цахкны, который находится с визитом на Украине, телеканал "Мы - Украина".
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе узнали главную военную тайну России
12 октября, 08:00
 
