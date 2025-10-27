Рейтинг@Mail.ru
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ekaterinburg-2050974455.html
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу - РИА Новости, 27.10.2025
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу
Свердловские врачи восстановили кожу на лице жительницы Екатеринбурга, у которой появились воспаление и отек после похода к домашнему косметологу, сообщила... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:44:00+03:00
2025-10-27T16:44:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514109_0:160:3269:1999_1920x0_80_0_0_46ff3c541d9da1192315c010ee24dc03.jpg
https://ria.ru/20251013/shkola-2047980827.html
https://ria.ru/20251027/muzhchina-2050929201.html
екатеринбург
свердловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514109_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c8ac5c8f076d1f8e4ddee5faeacc0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловск
Происшествия, Екатеринбург, Свердловск
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу

Екатеринбурженка чуть не лишилась кожи на лице после похода к косметологу на дом

© iStock.com / Bevan GoldswainКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / Bevan Goldswain
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Свердловские врачи восстановили кожу на лице жительницы Екатеринбурга, у которой появились воспаление и отек после похода к домашнему косметологу, сообщила пресс-служба областного минздрава.
"После похода к "домашнему косметологу" жительница Екатеринбурга была вынуждена экстренно обратиться за помощью к дерматологам – процедура биоревитализации (увлажнение и омоложение с помощью подкожного введения препаратов – ред.) привела к появлению на коже лица воспаления, сильного отека и зуда. Специалистам также пришлось бороться с признаками присоединения инфекции и возникновения рубцов", – рассказали в минздраве.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Екатеринбурге при распылении баллончика в школе пострадали 15 детей
13 октября, 15:35
Как отмечает ведомство со ссылкой на сотрудников Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, именно октябрь они негласно называют началом сезона косметологических процедур, когда каждую неделю поступают новые пациенты, испытавшие на себе "тяжелые последствия обращения к косметологам-дилетантам".
"Мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, с ростом популярности "превентивной косметологии" среди совсем молодых людей инъекции для профилактики возрастных изменений кожи начали делать те, кому, по сути, совсем недавно исполнилось 20 лет. Во-вторых, увеличилось число "серых косметологов", работающих на дому", – приводятся в релизе слова главврача Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марины Уфимцевой.
Стремясь улучшить кожу, женщины, как и пострадавшая пациентка, не задумываются о возможных тяжелых последствиях, если процедура выполняется специалистами без медобразования, подчеркнули в пресс-службе.
"В конкретном случае, решившись на "уколы красоты", женщина получила длительное и непростое лечение, где главной целью уже являлось сохранение ее здоровья и первозданного внешнего вида", – заключили в минздраве.
Мужчина набросился на односельчан с заведенной бензопилой в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала