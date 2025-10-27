https://ria.ru/20251027/ekaterinburg-2050974455.html
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу - РИА Новости, 27.10.2025
В Свердловске врачи спасли кожу на лице женщины после похода к косметологу
Свердловские врачи восстановили кожу на лице жительницы Екатеринбурга, у которой появились воспаление и отек после похода к домашнему косметологу, сообщила... РИА Новости, 27.10.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Свердловские врачи восстановили кожу на лице жительницы Екатеринбурга, у которой появились воспаление и отек после похода к домашнему косметологу, сообщила пресс-служба областного минздрава.
"После похода к "домашнему косметологу" жительница Екатеринбурга
была вынуждена экстренно обратиться за помощью к дерматологам – процедура биоревитализации (увлажнение и омоложение с помощью подкожного введения препаратов – ред.) привела к появлению на коже лица воспаления, сильного отека и зуда. Специалистам также пришлось бороться с признаками присоединения инфекции и возникновения рубцов", – рассказали в минздраве.
Как отмечает ведомство со ссылкой на сотрудников Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, именно октябрь они негласно называют началом сезона косметологических процедур, когда каждую неделю поступают новые пациенты, испытавшие на себе "тяжелые последствия обращения к косметологам-дилетантам".
"Мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, с ростом популярности "превентивной косметологии" среди совсем молодых людей инъекции для профилактики возрастных изменений кожи начали делать те, кому, по сути, совсем недавно исполнилось 20 лет. Во-вторых, увеличилось число "серых косметологов", работающих на дому", – приводятся в релизе слова главврача Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марины Уфимцевой.
Стремясь улучшить кожу, женщины, как и пострадавшая пациентка, не задумываются о возможных тяжелых последствиях, если процедура выполняется специалистами без медобразования, подчеркнули в пресс-службе.
"В конкретном случае, решившись на "уколы красоты", женщина получила длительное и непростое лечение, где главной целью уже являлось сохранение ее здоровья и первозданного внешнего вида", – заключили в минздраве.