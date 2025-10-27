Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации - РИА Новости, 27.10.2025
11:12 27.10.2025
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации - РИА Новости, 27.10.2025
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации
Более 1,2 тысячи жителей московского района Южное Тушино приступили к осмотру квартир в жилом комплексе, построенном по программе реновации, рассказал заммэра... РИА Новости, 27.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации

Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина начали осмотр квартир по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей московского района Южное Тушино приступили к осмотру квартир в жилом комплексе, построенном по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, для переселения передали дом по адресу: проезд Досфлота, 2А.
«
"В него переедут более 1,2 тысячи жителей восьми домов на улицах Лодочной, Свободы и Фабрициуса. Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Всего по программе реновации в районе Южное Тушино предстоит расселить 111 старых домов, квартиры получат более 18 тысяч горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что ЖК в проезде Досфлота построен с помощью префаб-технологий. Он вмещает 544 квартиры общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, в том числе восемь квартир для маломобильных.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселяться по реновации в 2026–2028 годах.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
