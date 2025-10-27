https://ria.ru/20251027/efimov-2050832986.html
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей московского района Южное Тушино приступили к осмотру квартир в жилом комплексе, построенном по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, для переселения передали дом по адресу: проезд Досфлота, 2А.
"В него переедут более 1,2 тысячи жителей восьми домов на улицах Лодочной, Свободы и Фабрициуса. Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Всего по программе реновации в районе Южное Тушино предстоит расселить 111 старых домов, квартиры получат более 18 тысяч горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что ЖК в проезде Досфлота построен с помощью префаб-технологий. Он вмещает 544 квартиры общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, в том числе восемь квартир для маломобильных.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселяться по реновации в 2026–2028 годах.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.