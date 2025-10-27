https://ria.ru/20251027/efimov-2050454441.html
Ефимов: на севере Москвы построят пять социальных объектов
Ефимов: на севере Москвы построят пять социальных объектов - РИА Новости, 27.10.2025
Ефимов: на севере Москвы построят пять социальных объектов
На территории Северного округа Москвы построят пять социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T09:12:00+03:00
2025-10-27T09:12:00+03:00
2025-10-27T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на севере Москвы построят пять социальных объектов
Ефимов: на севере Москвы возведут пять социальных объектов
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На территории Северного округа Москвы построят пять социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для возведения школ и детских садов, рассчитанных на 2,7 тысячи мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду 8 гектаров земли. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что площадки выделены в Дмитровском, Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском районах.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2026–2028 годах в столице построят 195 объектов образования, в том числе силами инвесторов.