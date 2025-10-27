Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: на севере Москвы построят пять социальных объектов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На территории Северного округа Москвы построят пять социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Для возведения школ и детских садов, рассчитанных на 2,7 тысячи мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду 8 гектаров земли. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что площадки выделены в Дмитровском, Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском районах.