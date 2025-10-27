Рейтинг@Mail.ru
В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии
27.10.2025
В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии
В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии - РИА Новости, 27.10.2025
В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии
Пьяный житель Омской области сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии

Житель Омской области сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места ДТП

На месте происшествия, где житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места ДТП
На месте происшествия, где житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Омская полиция/Telegram
На месте происшествия, где житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места ДТП
ОМСК, 27 окт — РИА Новости. Пьяный житель Омской области сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Это произошло накануне вечером в Любинском районе.
"На улице Советской водитель "Лады Приоры" допустил наезд на двух 16-летних девочек. В момент автоаварии они шли в попутном направлении по обочине дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся", — говорится в релизе.
Автоинспекторы оперативно установили личность нарушителя — это оказался 60-летний местный житель. Его доставили в полицию. Выяснилось, что он был пьян.
Пострадавшим девочкам оказали медицинскую помощь. Травмы, которые они получили, не угрожают жизни.
Расследование продолжается.
