На месте происшествия, где житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места ДТП

В Омске водитель сбил двух девочек-подростков и скрылся с места аварии

ОМСК, 27 окт — РИА Новости. Пьяный житель Омской области сбил двух 16-летних девочек и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Это произошло накануне вечером в Любинском районе.

"На улице Советской водитель "Лады Приоры" допустил наезд на двух 16-летних девочек. В момент автоаварии они шли в попутном направлении по обочине дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся", — говорится в релизе.

Автоинспекторы оперативно установили личность нарушителя — это оказался 60-летний местный житель. Его доставили в полицию. Выяснилось, что он был пьян.

Пострадавшим девочкам оказали медицинскую помощь. Травмы, которые они получили, не угрожают жизни.