Над Брянской областью сбили восемь дронов ВСУ
Над Брянской областью сбили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Над Брянской областью сбили восемь дронов ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
Над Брянской областью сбили восемь дронов ВСУ
