Над Брянской областью сбили восемь дронов ВСУ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого октября текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.