Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Чернигове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в части Черниговской области.
"В Чернигове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
25 октября, 23:04