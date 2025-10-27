Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 жителей Пермского края обучились по программе "СВОй бизнес"
27.10.2025
Почти 30 жителей Пермского края обучились по программе "СВОй бизнес"
В Перми 28 ветеранов спецоперации и членов их семей завершили обучение в рамках федеральной программы "СВОй бизнес", получив инструменты для начала предпринимательской деятельности.
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 30 жителей Пермского края обучились по программе "СВОй бизнес"

Почти 30 жителей Пермского края завершили обучение по программе "СВОй бизнес"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Перми 28 ветеранов спецоперации и членов их семей завершили обучение в рамках федеральной программы "СВОй бизнес", получив инструменты для начала предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства края.
Интенсивная программа заняла пять дней. В результате участники разработали готовые бизнес-планы. Над своими проектами они работали вместе с наставниками — действующими руководителями и владельцами компаний. В заключительный день проекты представили на оценку экспертам, представителям бизнеса и потенциальным инвесторам.
На протяжении всех пяти дней эксперты помогали участникам разбираться с вопросами предпринимательства, выстраивать стратегию создания и развития бизнеса, изучали юридические, финансовые и экономические аспекты.
По данным краевого Минэкономразвития, программа "СВОй бизнес" объединила участников со всего региона. В проекте приняли участие семейные пары — к защитникам Отечества присоединились их супруги, которые вместе с мужьями намерены развивать общее дело.
"Хочу отметить высокий уровень подготовки наших участников — многие проекты продуманы до мелочей, а часть из них требует действительно серьезных инвестиций, от 10-15 миллионов рублей и выше. Но самое важное, что каждый подошел к делу ответственно: кто-то направил свои средства, заработанные во время службы, кто-то уже начал искать инвесторов и партнеров", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной.
Для закрепления теоретических знаний участники программы "СВОй бизнес" посетили местные предприятия. Начинающие предприниматели не только ознакомились с организацией производства, но и получили из первых рук практические рекомендации от владельцев и руководителей бизнеса. Эксперты поделились опытом в области тонкостей ведения дела, привлечения инвестиций и поиска надежных партнеров.
Организаторы выделили отдельный блок для работы с государственными инструментами и сервисами поддержки предпринимательства. В рамках обучения участники изучили действующие меры господдержки и освоили методы их эффективного использования на разных этапах бизнеса.
Каждый выпускник получил доступ к различным финансовым и нефинансовым инструментам. Начиная от возможности регистрации бизнеса онлайн без походов по различным инстанциям до бесплатного обучения и получения льготного финансирования.
Чуксина добавила, что все участники проявили заинтересованность в дальнейшем развитии, и благодаря их активности в Прикамье появятся новые глэмпинги, хоккейные клубы, кафе, мастерские и другие бизнес-проекты. Она уточнила, что хотя программа официально завершена, организаторы продолжают поддерживать связь с участниками и готовы помогать им в дальнейших шагах, поскольку важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку и видел перспективы для себя и своих семей в родном крае.
