Почти 30 жителей Пермского края обучились по программе "СВОй бизнес"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Перми 28 ветеранов спецоперации и членов их семей завершили обучение в рамках федеральной программы "СВОй бизнес", получив инструменты для начала предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства края.

Интенсивная программа заняла пять дней. В результате участники разработали готовые бизнес-планы. Над своими проектами они работали вместе с наставниками — действующими руководителями и владельцами компаний. В заключительный день проекты представили на оценку экспертам, представителям бизнеса и потенциальным инвесторам.

На протяжении всех пяти дней эксперты помогали участникам разбираться с вопросами предпринимательства, выстраивать стратегию создания и развития бизнеса, изучали юридические, финансовые и экономические аспекты.

По данным краевого Минэкономразвития, программа "СВОй бизнес" объединила участников со всего региона. В проекте приняли участие семейные пары — к защитникам Отечества присоединились их супруги, которые вместе с мужьями намерены развивать общее дело.

"Хочу отметить высокий уровень подготовки наших участников — многие проекты продуманы до мелочей, а часть из них требует действительно серьезных инвестиций, от 10-15 миллионов рублей и выше. Но самое важное, что каждый подошел к делу ответственно: кто-то направил свои средства, заработанные во время службы, кто-то уже начал искать инвесторов и партнеров", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной.

Для закрепления теоретических знаний участники программы "СВОй бизнес" посетили местные предприятия. Начинающие предприниматели не только ознакомились с организацией производства, но и получили из первых рук практические рекомендации от владельцев и руководителей бизнеса. Эксперты поделились опытом в области тонкостей ведения дела, привлечения инвестиций и поиска надежных партнеров.

Организаторы выделили отдельный блок для работы с государственными инструментами и сервисами поддержки предпринимательства. В рамках обучения участники изучили действующие меры господдержки и освоили методы их эффективного использования на разных этапах бизнеса.

Каждый выпускник получил доступ к различным финансовым и нефинансовым инструментам. Начиная от возможности регистрации бизнеса онлайн без походов по различным инстанциям до бесплатного обучения и получения льготного финансирования.