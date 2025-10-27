https://ria.ru/20251027/bijja-2051006810.html
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок
2025-10-27T18:16:00+03:00
2025-10-27T18:16:00+03:00
2025-10-27T18:27:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Камеруна Поль Бийя получил 53,66% голосов избирателей и переизбран на восьмой срок правления по итогам выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на оглашенные конституционным советом страны результаты.
"Президент Поль Бийя
, находящийся у власти с 1982 года, в возрасте 92 лет был переизбран президентом Камеруна
на восьмой срок, набрав 53,66% голосов", - говорится в публикации.
Также отмечается, что глава Фронта национального спасения Камеруна (FSNC) и главный оппонент президента Исса Чирома Бакари занял второе место, набрав 35,19% голосов.
Ранее 22 октября издание Actu Cameroun писало, что Бийя негласно предложил Бакари пост премьер-министра с целью разрядить назревающий в стране политический кризис. Чирома, предположительно, отказался от предложения и призвал соблюсти честные практики подсчёта голосов. Ранее он неоднократно заявлял о своей победе на выборах.
Прошедшие в Камеруне 12 октября президентские выборы сопровождались отказом ряду политиков в выдвижении кандидатур, судебным оспариванием результатов выборов и массовыми беспорядками.