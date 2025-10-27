Рейтинг@Mail.ru
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок
18:16 27.10.2025 (обновлено: 18:27 27.10.2025)
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок - РИА Новости, 27.10.2025
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок
Президент Камеруна Поль Бийя получил 53,66% голосов избирателей и переизбран на восьмой срок правления по итогам выборов в стране, передает агентство Франс... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
камерун
поль бийя
Новости
в мире, камерун, поль бийя
В мире, Камерун, Поль Бийя
Президента Камеруна переизбрали на восьмой срок

Президента Камеруна Поля Бийя переизбрали на восьмой срок с 53,66% голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоль Бийя
Поль Бийя - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Поль Бийя. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Камеруна Поль Бийя получил 53,66% голосов избирателей и переизбран на восьмой срок правления по итогам выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на оглашенные конституционным советом страны результаты.
"Президент Поль Бийя, находящийся у власти с 1982 года, в возрасте 92 лет был переизбран президентом Камеруна на восьмой срок, набрав 53,66% голосов", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Европа обнаружила, что Кремль избрал ей очередного президента
Вчера, 08:00
Также отмечается, что глава Фронта национального спасения Камеруна (FSNC) и главный оппонент президента Исса Чирома Бакари занял второе место, набрав 35,19% голосов.
Ранее 22 октября издание Actu Cameroun писало, что Бийя негласно предложил Бакари пост премьер-министра с целью разрядить назревающий в стране политический кризис. Чирома, предположительно, отказался от предложения и призвал соблюсти честные практики подсчёта голосов. Ранее он неоднократно заявлял о своей победе на выборах.
Прошедшие в Камеруне 12 октября президентские выборы сопровождались отказом ряду политиков в выдвижении кандидатур, судебным оспариванием результатов выборов и массовыми беспорядками.
Журналистка Сике Думбе задает вопрос во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 24 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях
24 октября 2024, 20:57
 
В мире Камерун Поль Бийя
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
