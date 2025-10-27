Вечный источник тока: загадка "багдадской батарейки", которой 2000 лет

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В 1936 году недалеко от Багдада нашли странный древний артефакт. Казалось бы, обычная керамика возрастом две тысячи лет. Но когда специалисты изучили находку, ахнули: конструкция способна производить электрический ток. Могли ли древние цивилизации знать об электричестве? Или это величайшая археологическая ошибка, которую до сих пор не хотят признавать?

Уникальная находка, которую никто не искал

нашли необычный глиняный сосуд. История началась в местечке Худжут-Рабу, неподалеку от древнего Ктесифона — столицы Парфянской империи. Рабочие копали траншею для железнодорожных путей и обнаружили развалины древнего поселения. Среди руин — необычный глиняный сосуд.

сообщает Discovery. Находкой заинтересовался Вильгельм Кениг — немецкий археолог, работавший в Национальном музее Ирака. Впрочем, как именно артефакт попал к нему, доподлинно не известно. Одни источники утверждают, что Кениг сам участвовал в раскопках 1936 года. Другие — что он обнаружил предмет в музейных запасниках в 1938-м, сообщает Discovery.

Сам сосуд выглядел неприметно. Глиняная банка высотой около 14 сантиметров, верхняя часть отбита. Внутри цилиндр, свернутый из листа меди. А в центре цилиндра — железный стержень. Верх конструкции когда-то запечатывали битумом, который служил изоляцией между железом и медью.

Теория, которая взорвала мозг научному миру

По мнению Кенига, эта конструкция могла быть гальваническим элементом — примитивной батарейкой. Возможно, ее использовали для гальванического золочения серебряных предметов, предположил археолог. Кениг опубликовал работу с дерзкой гипотезой.

Что навело его на такую мысль? Кениг обратил внимание: в конструкции присутствуют два металла с разным электрохимическим потенциалом. Вместе с электролитом — это основные компоненты, необходимые для создания батареи. А анализ коррозии показал: внутри сосуда, вероятно, когда-то находилась кислота — например, уксус или вино.

производит около одного вольта электричества. Самое интересное: конструкция действительно работает. Если залить в банку слабую кислоту вроде уксуса или виноградного сока, устройствооколо одного вольта электричества.

Кениг считал, что сосуд относится к парфянскому периоду — примерно между 250 годом до нашей эры и 224 годом нашей эры. Однако эксперты Британского музея указывают: стиль керамики скорее сасанидский, то есть периода с 224 по 640 год нашей эры. Датировка артефакта вызвала споры.

Так или иначе, если Кениг прав, получается, что идея батареи могла существовать за полторы тысячи лет до изобретения Алессандро Вольта, создавшего первый современный гальванический элемент в 1800 году.

Золочение или медицина?

Сам Кениг склонялся к версии гальванического покрытия. В 1938 году он наблюдал в Багдаде, как местные ювелиры проводили примитивное электрохимическое золочение, используя керамический горшок. Возможно, эта техника передавалась через тысячелетия как секрет ремесленников?

Однако эксперты Британского музея категорически не согласны. Пол Крэддок из музея заявил: "Примеры, которые мы видим из этого региона и эпохи, — это обычное золочение и ртутное напыление. Никогда не было неопровержимых доказательств в поддержку теории электрохимического покрытия".

По версии ученого, если бы сосуд использовали как батарейку для гальваники, медь должна была раствориться в жидкости. В керамическом сосуде обнаружились бы обильные следы медных солей, а на железных частях — медный налет. Ничего подобного найдено не было.

Появилась и другая любопытная версия. В 90-е годы исследователь Пол Кайзер выдвинул гипотезу: возможно, "багдадскую батарейку" использовали в медицинских целях — для электротерапии и обезболивания. В пользу теории говорит находка бронзовых и железных игл рядом с другими аналогичными сосудами в Селевкии, древнем городе близ Багдада. Всего найдено 12 батареек. Не исключено, что иглы применяли для акупунктуры — практики, широко распространенной в Китае того времени.

Более того, известно, что древние греки и римляне использовали электрических скатов для лечения головных болей и подагры. Скрибоний Ларг, римский врач I века нашей эры, оставил удивительный рецепт: он предписывал класть живого ската под ноги больного, стоящего на пляже, где море омывает рыбу. Пораженная область немела до колен, боль уходила.

Кайзер предположил: поскольку электрических рыб нет в Персидском заливе и реках Месопотамии, древние люди могли создать "багдадскую батарейку" как альтернативный способ получения электричества.

Эксперименты подтвердили: это работает

В 1970-м немецкий ученый провел эксперимент с репликой артефакта. Заполнил сосуд свежим виноградным соком и получил 0,87 вольта — достаточно, чтобы покрыть серебряный предмет золотом.

Ранее, еще в 40-х, инженер компании General Electric в американском Питтсфилде воссоздал модель по иллюстрациям Кенига. Используя сульфат меди, он сумел выработать 0,5 вольта.

В 2005-м в научном шоу MythBusters построили реплики сосудов и использовали лимонный сок как электролит. Продемонстрировали: соединенные последовательно, банки производят около четырех вольт электричества. Этого хватило для незначительного гальванического покрытия и электростимуляции, но недостаточно для серьезного электрошока.

Западные ученые тоже провели тесты: когда сосуд заполняли уксусом или другими электролитами, устройство вырабатывало от 1,5 до двух вольт.

Скептики не согласны

Однако многие археологи и ученые отвергают теорию. Дэвид Скотт, старший научный сотрудник Института консервации Гетти, утверждает: сосуды использовали для хранения папирусных свитков. Разложившаяся органика свитков могла объяснить кислотные остатки и коррозию, которые сторонники теории батарейки приписывают присутствию электролита.

Еще один аргумент скептиков: если бы люди действительно применяли электрохимическое покрытие, должны были остаться и специальные ванны для гальваники со следами золота или серебра. Ничего подобного не обнаружено.