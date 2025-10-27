Байден заявил о худшей политической обстановке в США

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден заявил, что в стране установилась худшая политическая обстановка за все 50 лет, что он находился на выборных должностях.

"За все 50 лет на выборных должностях, это худшее, что я видел", - сказал Байден Бостоне в воскресенье, получая награду института Эдварда Кеннеди за достижения.

Это было первое выступление Байдена после завершения раунда лучевой терапии против рака простаты. Полная видеозапись недоступна, в соцсетях и на хостингах публикуют лишь короткие отрывки.

Байден заявил, что свободное общество в США строится на осознании границ президентской власти. Кроме того, по словам бывшего американского лидера, для нормального функционирования демократии нужен "работающий конгресс, автономная правоохранительная система, свободная и независимая пресса".

Как заявил Байден, США находятся в бездне, но проявляются те, кто противостоит "хулиганам".

"Никого не исключали из необходимости быть ответственным, никто не получил освобождение от необходимости встать перед хулиганами, быть твердыми против угроз. Снова и снова в моменты кризисов мы, американцы, призывали лучших ангелов нашей сущности, которые вытаскивали нашу страну из бездны", - сказал Байден, добавив, что "это происходит прямо сейчас".