Байден заявил о худшей политической обстановке в США - РИА Новости, 27.10.2025
20:18 27.10.2025
Байден заявил о худшей политической обстановке в США
Бывший президент США Джо Байден заявил, что в стране установилась худшая политическая обстановка за все 50 лет, что он находился на выборных должностях. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
сша
бостон
джо байден
дональд трамп
камала харрис
сша
бостон
Новости
в мире, сша, бостон, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Бостон, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Байден заявил о худшей политической обстановке в США

Байден заявил, что в США худшая политическая обстановка на его памяти

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден заявил, что в стране установилась худшая политическая обстановка за все 50 лет, что он находился на выборных должностях.
"За все 50 лет на выборных должностях, это худшее, что я видел", - сказал Байден в Бостоне в воскресенье, получая награду института Эдварда Кеннеди за достижения.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику
4 июля, 09:34
Это было первое выступление Байдена после завершения раунда лучевой терапии против рака простаты. Полная видеозапись недоступна, в соцсетях и на хостингах публикуют лишь короткие отрывки.
Байден заявил, что свободное общество в США строится на осознании границ президентской власти. Кроме того, по словам бывшего американского лидера, для нормального функционирования демократии нужен "работающий конгресс, автономная правоохранительная система, свободная и независимая пресса".
Как заявил Байден, США находятся в бездне, но проявляются те, кто противостоит "хулиганам".
"Никого не исключали из необходимости быть ответственным, никто не получил освобождение от необходимости встать перед хулиганами, быть твердыми против угроз. Снова и снова в моменты кризисов мы, американцы, призывали лучших ангелов нашей сущности, которые вытаскивали нашу страну из бездны", - сказал Байден, добавив, что "это происходит прямо сейчас".
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Дональдом Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
17 октября, 00:24
 
В миреСШАБостонДжо БайденДональд ТрампКамала Харрис
 
 
