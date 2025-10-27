Рейтинг@Mail.ru
Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:46 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/arkhangelsk-2051046144.html
Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега
Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега - РИА Новости, 27.10.2025
Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега
Сезон водных субботников в Архангельской области завершился, с мая проведено более 90 мероприятий, волонтеры очистили более 80 километров береговой линии,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:46:00+03:00
2025-10-27T20:46:00+03:00
архангельская область
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
https://ria.ru/20251024/arkhangelsk-2050418947.html
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск
Архангельская область, Архангельск
Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега

Архангельские волонтеры с мая на водных субботниках очистили свыше 80 км берега

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Сезон водных субботников в Архангельской области завершился, с мая проведено более 90 мероприятий, волонтеры очистили более 80 километров береговой линии, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"В Архангельской области завершился сезон водных субботников — за это время прошло более 90 мероприятий по уборке берегов рек и озёр. Волонтёры и неравнодушные жители очистили свыше 80 километров береговой линии и собрали почти 300 кубометров мусора", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Сезон субботников под эгидой Всероссийской экологической акции "Вода России. Водным объектам – чистые берега и причалы" был открыт в мае. Старт мероприятию дали волонтеры Северодвинска и Архангельска. Первая уборка под девизом "Театральному озеру – чистые берега" прошла у Детско-юношеского центра Северодвинска. На акцию собрались 90 юных добровольцев и педагогов школ, которые собрали тридцать два мешка мусора.
В начале сезона состоялись крупные мероприятия. В частности, в рамках I Международного научно-практического экологического форума "Земляне" более 200 представителей регионов России и зарубежья на берегу озера Смердье провели ночную уборку. За несколько часов они привели в порядок 500 метров береговой линии, на которой расположены минеральный источник и санаторий "Беломорье". Всего было собрано около 60 кубометров отходов.
Самое масштабное событие акции состоялось на острове Краснофлотский в Архангельске. В уборке берега Северной Двины приняли участие представители городской администрации, экологи, школьники, студенты и просто неравнодушные жители – всего около 570 человек. Они собрали 258 мешков мусора общим весом 310 килограммов, из них 120 килограммов стекла, 105 килограммов металла и 80 килограммов пластика.
Впервые в этом году в рамках акции "Вода России" был проведен межмуниципальный конкурс с целью поддержки общественных инициатив по очистке берегов от мусора. Муниципалитеты Архангельской области соревновались в трех номинациях, а победителей конкурса наградили на экофестивале, который стал частью субботника на Краснофлотском и включал в себя мастер-классы, квесты, лекции по сортировке мусора и другие виды активности.
По итогам сезона от мусора очищены берега 15 рек, десятка озер. Мероприятия акции "Вода России" в этом году вошли в региональный проект "Чистое Поморье", который реализуется по инициативе главы региона.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Цыбульский представил архангельский рыбопромышленный потенциал на форуме
24 октября, 16:37
 
Архангельская областьАрхангельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала