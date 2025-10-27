Архангельские волонтеры на водных субботниках очистили свыше 80 км берега

АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Сезон водных субботников в Архангельской области завершился, с мая проведено более 90 мероприятий, волонтеры очистили более 80 километров береговой линии, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"В Архангельской области завершился сезон водных субботников — за это время прошло более 90 мероприятий по уборке берегов рек и озёр. Волонтёры и неравнодушные жители очистили свыше 80 километров береговой линии и собрали почти 300 кубометров мусора", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.

Сезон субботников под эгидой Всероссийской экологической акции "Вода России. Водным объектам – чистые берега и причалы" был открыт в мае. Старт мероприятию дали волонтеры Северодвинска и Архангельска. Первая уборка под девизом "Театральному озеру – чистые берега" прошла у Детско-юношеского центра Северодвинска. На акцию собрались 90 юных добровольцев и педагогов школ, которые собрали тридцать два мешка мусора.

В начале сезона состоялись крупные мероприятия. В частности, в рамках I Международного научно-практического экологического форума "Земляне" более 200 представителей регионов России и зарубежья на берегу озера Смердье провели ночную уборку. За несколько часов они привели в порядок 500 метров береговой линии, на которой расположены минеральный источник и санаторий "Беломорье". Всего было собрано около 60 кубометров отходов.

Самое масштабное событие акции состоялось на острове Краснофлотский в Архангельске. В уборке берега Северной Двины приняли участие представители городской администрации, экологи, школьники, студенты и просто неравнодушные жители – всего около 570 человек. Они собрали 258 мешков мусора общим весом 310 килограммов, из них 120 килограммов стекла, 105 килограммов металла и 80 килограммов пластика.

Впервые в этом году в рамках акции "Вода России" был проведен межмуниципальный конкурс с целью поддержки общественных инициатив по очистке берегов от мусора. Муниципалитеты Архангельской области соревновались в трех номинациях, а победителей конкурса наградили на экофестивале, который стал частью субботника на Краснофлотском и включал в себя мастер-классы, квесты, лекции по сортировке мусора и другие виды активности.