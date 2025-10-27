https://ria.ru/20251027/aeroporty-2050804321.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 27.10.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T04:10:00+03:00
2025-10-27T04:10:00+03:00
2025-10-27T04:10:00+03:00
раменский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251027/aeroport-2050793518.html
раменский
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, безопасность
Раменский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск рейсов