"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ruAA - РИА Новости, 27.10.2025
18:50 27.10.2025
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ruAA
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ruAA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу — стабильный, сообщила пресс-служба РИА Новости, 27.10.2025
экономика, россия, эксперт ра, аэрофлот
Экономика, Россия, Эксперт РА, Аэрофлот
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ruAA

Кредитный рейтинг Аэрофлота подтвержден на уровне ruAA, прогноз стабильный

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу — стабильный, сообщила пресс-служба перевозчика.
Как отмечается в сообщении, "Эксперт РА" положительно оценило бизнес-профиль и конкурентные позиции Группы "Аэрофлот".
"По итогам 9 месяцев 2025 года компания перевезла 42,5 миллиона пассажиров (сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года), при этом компания продолжает занимать лидирующее положение на рынке РФ с долей рынка около 43%", - приводятся в сообщении данные, опубликованные на сайте рейтингового агентства.
В части анализа финансового положения Группы "Аэрофлот" "Эксперт РА" отмечает рентабельность при приемлемом уровне ликвидности, а также комфортную долговую нагрузку.
Показатель скорректированного чистого долга по состоянию на 30 июня 2025 года к LTM EBITDA за 12 месяцев на конец 30 июня 2025 года составил 2,3х и не изменился по сравнению с результатами годом ранее. Коэффициент покрытия процентных расходов показателем EBITDA за отчетный период также не изменился и составил 3,5х, привели в "Аэрофлоте" показатели из отчета "Эксперт РА".
При оценке кредитного рейтинга "Эксперт РА" приняло во внимание широкий набор инструментов поддержки, применявшийся к ПАО "Аэрофлот" и отрасли в последние годы, в частности финансирование процессов страхового урегулирования по воздушным судам. Успешное урегулирование "оказало значительную поддержку финансовому профилю компании и снизило процентную нагрузку".
Агентство отмечает "хороший уровень ликвидности, который поддерживают достаточно комфортный график погашения обязательств, доступ к невыбранным кредитным линиям и запас ликвидности" и дальнейшее позитивное изменение профиля валютных рисков, связанное со снижением валютных обязательствах по лизинговому портфелю.
В рамках оценки корпоративного риск-профиля агентство отметило высокое качество корпоративного управления и риск-менеджмента, включая высокий уровень страхового покрытия, а также информационной прозрачности компании.
