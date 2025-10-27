"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ruAA

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу — стабильный, сообщила пресс-служба перевозчика.

Как отмечается в сообщении, "Эксперт РА" положительно оценило бизнес-профиль и конкурентные позиции Группы "Аэрофлот".

"По итогам 9 месяцев 2025 года компания перевезла 42,5 миллиона пассажиров (сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года), при этом компания продолжает занимать лидирующее положение на рынке РФ с долей рынка около 43%", - приводятся в сообщении данные, опубликованные на сайте рейтингового агентства.

В части анализа финансового положения Группы "Аэрофлот" "Эксперт РА" отмечает рентабельность при приемлемом уровне ликвидности, а также комфортную долговую нагрузку.

Показатель скорректированного чистого долга по состоянию на 30 июня 2025 года к LTM EBITDA за 12 месяцев на конец 30 июня 2025 года составил 2,3х и не изменился по сравнению с результатами годом ранее. Коэффициент покрытия процентных расходов показателем EBITDA за отчетный период также не изменился и составил 3,5х, привели в "Аэрофлоте" показатели из отчета "Эксперт РА".

При оценке кредитного рейтинга "Эксперт РА" приняло во внимание широкий набор инструментов поддержки, применявшийся к ПАО "Аэрофлот" и отрасли в последние годы, в частности финансирование процессов страхового урегулирования по воздушным судам. Успешное урегулирование "оказало значительную поддержку финансовому профилю компании и снизило процентную нагрузку".

Агентство отмечает "хороший уровень ликвидности, который поддерживают достаточно комфортный график погашения обязательств, доступ к невыбранным кредитным линиям и запас ликвидности" и дальнейшее позитивное изменение профиля валютных рисков, связанное со снижением валютных обязательствах по лизинговому портфелю.