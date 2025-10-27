Адвокат назвал содержание Карапетяна под стражей незаконным

Робертсон добавил, что Карапетян не призывал к насильственному свержению власти, в чем его обвиняют, и у государства не было правовых оснований содержать его под стражей за несуществующее преступление. По мнению адвоката, поведение судей, арестовавших Карапетяна, не соответствует их обязательствам быть независимыми защитниками свободы слова, гарантированной конституцией. "В отношении Самвела Карапетяна со злоупотреблением используются инструменты государственного преследования только потому, что он высказался в поддержку церкви и раскритиковал правительство. Эти заявления, сами спровоцированные премьер-министром, ни при какой разумной интерпретации не могут рассматриваться как речь, подстрекающая к насилию или нападению. Следовательно, можно сделать вывод, что действия, предпринимаемые против господина Самвела Карапетяна, прямо противоречат фундаментальным правам и свободам человека, и его продолжающееся содержание под стражей - явно незаконно", - подчеркнул адвокат.