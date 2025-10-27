Адвокат назвал содержание Карапетяна под стражей незаконным

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Содержание в Армении под стражей предпринимателя Самела Карапетяна незаконно, его преследование противоречит фундаментальным правам и свободам человека, говорится в заявлении известного австрало-британского адвоката, ученого-правоведа Джеффри Робертсона.
По его словам, для любого здравомыслящего судьи очевидно, что Карапетян не совершил ничего противозаконного, а "просто ответил на чрезмерные и провокационные нападки премьер-министра на него и его церковь". "Когда его (Карапетяна – ред.) спросили о его мнении по вопросу, представляющему общественный интерес, он высказал его, отметив, что нападение на церковь равносильно нападению на народ, и что он, как сторонник церкви, вместе с другими вовлечется "по-своему". В этом заявлении не было никакого намека на преступное соучастие, насилие или иные противоправные действия. В лучшем случае это могло означать защиту церкви с помощью общественной поддержки или публичных выступлений", - говорится в заявлении адвоката, текст которого опубликован на странице Карапетяна в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Робертсон добавил, что Карапетян не призывал к насильственному свержению власти, в чем его обвиняют, и у государства не было правовых оснований содержать его под стражей за несуществующее преступление. По мнению адвоката, поведение судей, арестовавших Карапетяна, не соответствует их обязательствам быть независимыми защитниками свободы слова, гарантированной конституцией. "В отношении Самвела Карапетяна со злоупотреблением используются инструменты государственного преследования только потому, что он высказался в поддержку церкви и раскритиковал правительство. Эти заявления, сами спровоцированные премьер-министром, ни при какой разумной интерпретации не могут рассматриваться как речь, подстрекающая к насилию или нападению. Следовательно, можно сделать вывод, что действия, предпринимаемые против господина Самвела Карапетяна, прямо противоречат фундаментальным правам и свободам человека, и его продолжающееся содержание под стражей - явно незаконно", - подчеркнул адвокат.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
