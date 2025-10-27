Рейтинг@Mail.ru
18:06 27.10.2025
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
Выездную администрацию проведут 5 ноября в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.10.2025
Химки (городской округ в Московской области)
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках

Выездную администрацию организуют в микрорайоне Новые Химки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Выездную администрацию проведут 5 ноября в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа.
Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа №1).
"Такие встречи позволяют жителям напрямую пообщаться с представителями администрации, поделиться своими предложениями и получить ответы на волнующие вопросы. Это важный формат открытого диалога, который помогает сделать наш город комфортнее и уютнее для всех", — отметила депутат, директор школы №1 Галина Болотова, ее слова приводит пресс-служба.
Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, социальной политики, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения.
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
