Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Выездную администрацию проведут 5 ноября в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа №1).

"Такие встречи позволяют жителям напрямую пообщаться с представителями администрации, поделиться своими предложениями и получить ответы на волнующие вопросы. Это важный формат открытого диалога, который помогает сделать наш город комфортнее и уютнее для всех", — отметила депутат, директор школы №1 Галина Болотова, ее слова приводит пресс-служба.