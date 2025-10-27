https://ria.ru/20251027/administratsiya-2051003385.html
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках - РИА Новости, 27.10.2025
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
Выездную администрацию проведут 5 ноября в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:06:00+03:00
2025-10-27T18:06:00+03:00
2025-10-27T18:06:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003049_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_dbc51c6db55d1d01777f2ac0034e36ad.jpg
https://ria.ru/20251002/vodokanal-2045917956.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003049_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_737adae815ca961d50f4c641187758c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
Выездную администрацию организуют в микрорайоне Новые Химки
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Выездную администрацию проведут 5 ноября в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа.
Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа №1).
"Такие встречи позволяют жителям напрямую пообщаться с представителями администрации, поделиться своими предложениями и получить ответы на волнующие вопросы. Это важный формат открытого диалога, который помогает сделать наш город комфортнее и уютнее для всех", — отметила депутат, директор школы №1 Галина Болотова, ее слова приводит пресс-служба.
Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, социальной политики, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения.