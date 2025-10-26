Рейтинг@Mail.ru
В 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение
03:15 26.10.2025 (обновлено: 03:16 26.10.2025)
В 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение
В 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 200 километрах от Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.10.2025
в мире, соломоновы острова
В мире, Соломоновы острова
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 200 километрах от Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 23.28 по времени UTC (2.28 мск) в 197 километрах к юго-юго-востоку от города Лата на Соломоновых островах с населением 1,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 54,4 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
В мире
 
 
