В 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 200 километрах от Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:16:00+03:00
соломоновы острова
