Вчера Евросоюз поклялся на украденном колье королевы Евгении, что будет продолжать поддерживать Украину и давить на Россию: как заявила глава Еврокомиссии дер Ляйен, у них "была целевая и продуктивная встреча "коалиции желающих". Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями имеют ключевое значение для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Бодрый тон рапортички резко контрастирует с огромным трудом, с которым европейцы в итоге породили очередной раунд антироссийских санкций: 19-й "пакет" напомнил лоскутное одеяло а-ля бабушка Франкенштейна, куда намешали вообще все, о чем случайно забыли до этого момента. Например, европейцы, помимо всего прочего, запретили поставки в Россию рододендронов, веток, травы, мха, лишайников и детских игрушек с моторчиком, а также ограничили нам доступ к европейским биде и унитазам.

Президент России Владимир Путин пошутил, что "это им дорого обойдется", но на более серьезной ноте отметил, что "санкции на экономическом самочувствии страны существенно не скажутся", что вчера в интервью Fox и CNN также подтвердил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев : "С Россией не работает язык давления: попытки стратегически победить и изолировать Россию провалились".

Иными словами, последние европейские санкции стали по факту жестом отчаяния, потому что Россия от своих изначальных и совершенно оправданных требований по Украине отказываться не собирается, а шансы Киева — уже не на победу, а просто на заморозку по ЛБС — тают на глазах.

Недавно британский ресурс Independent опубликовал интересное интервью с Дэвидом Ричардсом — бывшим главнокомандующим ВС Великобритании и на данный момент единственным в стране фельдмаршалом (высшее военное звание в британской армии). Большой редкостью является то, что оценки фельдмаршала опираются не на пропагандистские клише, а на жесткую реальность.

Что же говорит британский Кутузов? А говорит он, что, если Украине дадут все и даже больше, "она не сможет выиграть войну с Россией и должна вести переговоры о мире с Кремлем". Британец признался, что "западные союзники дали Украине ложные надежды", потому что военный конфликт с Россией ради Украины "не входит в жизненно важные их национальные интересы".

Серьезный кризис, развивающийся на Украине, подтверждается также аналитическим ресурсом Second line of defense (SDL), связанным с Центром военно-морского анализа США : "Способность Украины сохранять достаточный уровень численности вооруженных сил все больше подвергается среди аналитиков сомнению — причиной тому служат высокие потери, падение боевого духа, тенденция к дезертирству и сложности с набором персонала. Эти факторы вызывают срочную дискуссию о будущей устойчивости обороны страны".

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслух сказал то, в чем боятся признаться обитатели еврокабинетов: "Политика — такая вещь: в больших делах, если ты однажды встал на какой-то путь, очень тяжело с него свернуть, потому что люди будут спрашивать, кто ты такой, что, вообще, происходит, хотя ты говоришь прямо противоположное. И от этого у нас были убытки и потери. Признать, что война проиграна или что есть риск проиграть ее, — это нелегкое дело".

На самом деле тот же Трамп в курсе этой ситуации, и все понимают, что истинная причина переноса встречи с Путиным в Будапеште была связана с категорическим отказом Зеленского принять условия России, которого, естественно, в этом поддержали европейцы и те же британцы.

Именно поэтому в последнее время появляется все больше сигналов о том, что несговорчивость Зеленского уже почти сорвала у американцев предохранительный клапан.

В июле этого года много шума наделала публикация известного журналиста-расследователя Сеймура Херша , согласно которой высокопоставленные чиновники США вовсю обсуждают замену Зеленского на бывшего главкома ВСУ , а ныне лондонского денди Залужного.

Также совершенно неслучайными стали публикации о финансовых махинациях ближнего круга Зеленского, где на счета "кошелька" Зеленского в ОАЭ ежемесячно переводятся честно украденные 50 миллионов долларов, и о попытке отмыть пять миллиардов евро из военной помощи через покупку французского банка.

Совсем недавно западные СМИ также сообщили, что Госдеп США собирается резко активизировать проверки в Киеве на предмет "соответствия направленных средств реальным затратам", что в переводе означает: понять, кто украл и сколько.

При этом всем очевидно, что смерть, смещение или бегство Зеленского на Украине вызовут не слезы, а радость: по последнему опросу Киевского института социологии, сейчас хотят его видеть у власти не более 25 процентов опрошенных (по сравнению с 80 процентами на 2022 год). Даже глава ГРУ Буданов уже дышит просроченному прямо в затылок, а Залужный так уже сейчас готов занять президентскую койку в бункере под Банковой.

Очевидно, что эти движения тщательно отслеживаются Зеленским. И сейчас ему, как воздух, нужны деньги, чтобы в час икс промчаться через границы к загодя заготовленному гнездышку, по пути раздавая направо и налево чемоданы купюр.

На днях издание Reuters сообщило, что "Киев настаивает на том, чтобы средства кредита ЕС в 163 миллиарда долларов, сформированного на основе замороженных российских активов, не шли на закупку только европейского оружия", потому что, оказывается, Украина "должна иметь возможность покупать вооружение у любых стран, а также (внимание!) финансировать восстановление инфраструктуры и ("в разумных пределах") выплачивать компенсации пострадавшим".

По сути, Зеленский и его шайка прямым текстом требуют отступных, распильных и дембельских в одном флаконе: вы дайте денег, а куда их красть — мы уж решим сами, ведь запасные виллы на Каймановых островах сами себя не построят. Характерно, что это требования сразу поддержала дер Ляйен: по всей видимости, Зеленский строит виллы не только для себя и Ермака, но и для хорошей соседки.