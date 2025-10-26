Рейтинг@Mail.ru
В России изменились правила профилактических медосмотров детей
01:59 26.10.2025 (обновлено: 11:08 26.10.2025)
В России изменились правила профилактических медосмотров детей
В России изменились правила профилактических медосмотров детей
В России изменились правила профилактических медосмотров детей

Медосмотры детей для оценки репродуктивного здоровья будут проводить с 13 лет

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правила профилактических медосмотров детей изменились в России, первые осмотры у невролога и стоматолога теперь будут проходить позже, а ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья начнутся раньше, выяснило РИА Новости, изучив прежние правила и сверив их с новыми, утвержденными Минздравом.
Порядок прохождения несовершеннолетними таких осмотров утвердил Минздрав. Документ вступил в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет – до 1 сентября 2031 года.
Согласно действовавшему с 2019 года порядку, впервые осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводился в три года, затем – в шесть лет, а начиная с 14 лет – ежегодно. В новой редакции правил первый осмотр этими специалистами проводится в шесть лет, а вот ежегодные осмотры теперь должны начинаться на год раньше - с 13 лет.
Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться в том числе участковым педиатром и врачом общей практики (семейным врачом). Также указывается, что базовый и расширенный неонатальные скрининги проводятся в случае отсутствия данных об их проведении, но не позднее 28 дней жизни.
Медосмотр ребенка в возрасте одного месяца теперь предполагает прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте помимо указанных врачей необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Первый профилактический осмотр невролога теперь будет в три месяца, а прием у стоматолога – в год. В новых правилах, как и прежде, предусмотрены ежегодные осмотры детского стоматолога.
Кроме того, на осмотре в один месяц ребенку кроме других исследований теперь должны проводить офтальмоскопию в условиях мидриаза. Это исследование глазного дна при расширенном зрачке, которое проходит в рамках осмотра офтальмолога. Аналогичное обследование должно проводиться и в возрасте одного года.
Также в новых правилах указано, что аудиологический скрининг новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка в любое время в случае отсутствия данных о его проведении. Это исследование слуха с помощью вызванной отоакустической эмиссии. Аналогичное исследование будут проводить и на осмотрах оториноларинголога в один год и в шесть лет.
Скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития теперь предусмотрены в рамках осмотров детей в полтора и в два года. Их будет проводить педиатр путем анкетирования родителей или других законных представителей несовершеннолетнего.
Кроме того, в новые правила включено исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок. Его будут проводить на медосмотрах в шесть и десять лет детям, относящимся по результату осмотра педиатра к группе риска.
Общество
 
 
