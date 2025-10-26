https://ria.ru/20251026/zakony-2050634715.html
Россиян предупредили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи
С ноября в России вступает в силу несколько законов, касающихся налогов, транспорта, связи, наследства и отдельных отраслей экономики, рассказала в беседе с RT...
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
С ноября в России вступает в силу несколько законов, касающихся налогов, транспорта, связи, наследства и отдельных отраслей экономики, рассказала в беседе с RT
директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
"Главный акцент — на усилении автоматического контроля. Так, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если налогоплательщик проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета", — сообщила юрист.
Также она отметила, что с ноября камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у автомобилей действующие полисы ОСАГО
, и если страховые договоры не найдут в базе, владельцам придется заплатить штрафы. За первое нарушение сумма штрафа составит 800 рублей, за повторное — несколько тысяч.
По словам Романовой, операторам связи до 1 ноября предстоит проверить количество номеров у каждого абонента, и все номера, превышающие лимит 20 сим-карт на человека, подвергнутся блокировке.
Коснутся нововведения и нотариусов, которых обяжут уведомлять наследников о долгах умерших. Как отметила Романова, ожидается, что благодаря этому нововведению банки и МФО смогут быстрее взыскивать задолженности, а граждане будут тщательнее оценивать, имеет ли им смысл принимать наследство.
В сфере бизнеса начинается добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений. В будущем, по словам Романовой, эта мера может стать обязательной.
По ее мнению, ноябрьские нововведения знаменуют переход к "точной настройке" контроля, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой.