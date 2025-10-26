Рейтинг@Mail.ru
МИД России: в ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей
МИД России: в ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей - РИА Новости, 26.10.2025
МИД России: в ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей
Страны Европейского союза доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей, задача народной дипломатии - не допустить глобальной войны, заявила... РИА Новости, 26.10.2025
МИД России: в ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей

Захарова: страны ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Страны Европейского союза доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей, задача народной дипломатии - не допустить глобальной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша (народной дипломатии - ред.) задача сегодня всех вместе - сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе. Посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза. Они разжигают ненависть в сердцах людей", - сказала Захарова на Международном форуме сотрудничества.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
