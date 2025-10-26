При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ с помощью РСЗО HIMARS по жилому дому в Ясиноватой, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ.

"В результате удара ВСУ по жилому дому в населенном пункте Ясиноватая погиб ребенок 2012 года рождения", - рассказал сотрудник СК РФ.

После удара сотрудники ведомства заявили, что украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации.