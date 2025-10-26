Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 26.10.2025 (обновлено: 12:00 26.10.2025)
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок - РИА Новости, 26.10.2025
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок
Тринадцатилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ с помощью РСЗО HIMARS по жилому дому в Ясиноватой, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
ясиноватая
россия
донецкая народная республика
2025
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок

В Ясиноватой при ударе ВСУ по жилому дому погиб тринадцатилетний ребёнок

Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Глава Ясиноватского МО/Telegram
Последствия обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ с помощью РСЗО HIMARS по жилому дому в Ясиноватой, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ.
Исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев ранее сообщил, что два человека погибли, один тяжело ранен в результате атаки украинских войск на Ясиноватую в ДНР.
«
"В результате удара ВСУ по жилому дому в населенном пункте Ясиноватая погиб ребенок 2012 года рождения", - рассказал сотрудник СК РФ.
После удара сотрудники ведомства заявили, что украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с помощью РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
