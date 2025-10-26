https://ria.ru/20251026/yasinovataya-2050681526.html
При ударе ВСУ по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок
Тринадцатилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ с помощью РСЗО HIMARS по жилому дому в Ясиноватой, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета... РИА Новости, 26.10.2025
