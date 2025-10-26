Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии

ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, она должна вывести новый беспилотный грузовой корабль HTV-X, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Трансляция запуска ведется на канале Японского аэрокосмического агентства JAXA в Youtube.

В отличие от прошлых запусков H3, стартовавшая сегодня ракета-носитель выполнена в конфигурации с максимальной грузоподъёмностью.

Кроме этого, в нее были внесены некоторые конструктивные изменения с учетом особенностей загрузки грузов в HTV-X. В частности, был разработан новый широкий обтекатель для ракеты-носителя для повышения доступности загрузки грузов. Также были предприняты меры по снижению ударного воздействия на герметичный отсек в грузовом корабле.