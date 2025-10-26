Рейтинг@Mail.ru
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:09 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050639773.html
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии - РИА Новости, 26.10.2025
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, она должна вывести новый беспилотный грузовой... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:09:00+03:00
2025-10-26T03:09:00+03:00
наука
в мире
кагосима (префектура)
япония
международная космическая станция (мкс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100854/44/1008544467_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_c0ea0ad71cbacdce7a10b02a47106f8b.jpg
https://ria.ru/20250731/yaponiya-2032501672.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
кагосима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100854/44/1008544467_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_a644eacfce7a8c4eeae3264b249e8667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кагосима (префектура), япония, международная космическая станция (мкс)
Наука, В мире, Кагосима (префектура), Япония, Международная космическая станция (МКС)
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии

Японская ракета H3 выведет на орбиту корабль HTV-X для доставки грузов на МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, она должна вывести новый беспилотный грузовой корабль HTV-X, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Трансляция запуска ведется на канале Японского аэрокосмического агентства JAXA в Youtube.
МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая
31 июля, 06:24
В отличие от прошлых запусков H3, стартовавшая сегодня ракета-носитель выполнена в конфигурации с максимальной грузоподъёмностью.
Кроме этого, в нее были внесены некоторые конструктивные изменения с учетом особенностей загрузки грузов в HTV-X. В частности, был разработан новый широкий обтекатель для ракеты-носителя для повышения доступности загрузки грузов. Также были предприняты меры по снижению ударного воздействия на герметичный отсек в грузовом корабле.
Новый беспилотный грузовой космический корабль HTV-X имеет длину в 8 метров и диаметр 4,4 метра. Стартовая масса корабля составляет примерно 16 тонн. Он призван заменить "грузовики" HTV и способен доставлять на орбиты высотой 300-500 км около 4,07 тонны грузов. Также HTV-X может оставаться пристыкованным к МКС до шести месяцев.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00
 
НаукаВ миреКагосима (префектура)ЯпонияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала