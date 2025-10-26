https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050639773.html
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, она должна вывести новый беспилотный грузовой... РИА Новости, 26.10.2025
Ракета-носитель H3 с новым грузовым кораблем для МКС стартовала в Японии
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, она должна вывести новый беспилотный грузовой корабль HTV-X, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Трансляция запуска ведется на канале Японского аэрокосмического агентства JAXA в Youtube.
В отличие от прошлых запусков H3, стартовавшая сегодня ракета-носитель выполнена в конфигурации с максимальной грузоподъёмностью.
Кроме этого, в нее были внесены некоторые конструктивные изменения с учетом особенностей загрузки грузов в HTV-X. В частности, был разработан новый широкий обтекатель для ракеты-носителя для повышения доступности загрузки грузов. Также были предприняты меры по снижению ударного воздействия на герметичный отсек в грузовом корабле.
Новый беспилотный грузовой космический корабль HTV-X имеет длину в 8 метров и диаметр 4,4 метра. Стартовая масса корабля составляет примерно 16 тонн. Он призван заменить "грузовики" HTV и способен доставлять на орбиты высотой 300-500 км около 4,07 тонны грузов. Также HTV-X может оставаться пристыкованным к МКС до шести месяцев.