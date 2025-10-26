МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев.
Он добавил, что для достижения независимости от США Японии необходимо восстанавливать и улучшать отношения "с победившей Россией посредством народной дипломатии".
"То, что Россия победит (в конфликте на Украине – ред.), в этом нет никаких сомнений", - добавил он.
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 годы. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
