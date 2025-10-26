Рейтинг@Mail.ru
Японский историк назвал условия для отказа от поддержки Киева - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050638265.html
Японский историк назвал условия для отказа от поддержки Киева
Японский историк назвал условия для отказа от поддержки Киева - РИА Новости, 26.10.2025
Японский историк назвал условия для отказа от поддержки Киева
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T02:54:00+03:00
2025-10-26T02:54:00+03:00
в мире
россия
япония
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
https://ria.ru/20251024/japonija-2050323935.html
https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html
россия
япония
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, сша, киев
В мире, Россия, Япония, США, Киев
Японский историк назвал условия для отказа от поддержки Киева

Танака: чтобы Токио перестал поддерживать Киев, нужна независимость от США

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев.
"Две вещи. Первое – победа России. И второе – независимость Японии от США. Эти две вещи", - сказал Танака.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
24 октября, 12:58
Он добавил, что для достижения независимости от США Японии необходимо восстанавливать и улучшать отношения "с победившей Россией посредством народной дипломатии".
"То, что Россия победит (в конфликте на Украине – ред.), в этом нет никаких сомнений", - добавил он.
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 годы. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
Токио - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Японский историк написал книгу о геноциде в Донбассе
12 января, 06:17
 
В миреРоссияЯпонияСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала