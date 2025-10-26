МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев.

Он добавил, что для достижения независимости от США Японии необходимо восстанавливать и улучшать отношения "с победившей Россией посредством народной дипломатии".