В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово

В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.