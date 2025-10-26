Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово - РИА Новости, 26.10.2025
16:19 26.10.2025 (обновлено: 16:20 26.10.2025)
В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово
В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.10.2025
В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово

ПЯТИГОРСК, 26 окт – РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками.
"В международном аэропорту Владикавказ задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки.
В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.
