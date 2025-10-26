https://ria.ru/20251026/vladikavkaz-2050727225.html
В прокуратуре рассказали о ситуации с задержанным рейсом в Домодедово
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.10.2025
ПЯТИГОРСК, 26 окт – РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владикавказ-Домодедово, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний
" сообщила, что самолет авиакомпании выполняя рейс Домодедово-Владикавказ, столкнулся с птицей при посадке, у воздушного судна повреждён носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на 15.00 мск. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием и напитками.
"В международном аэропорту Владикавказ
задерживается вылет рейса авиакомпании "Уральские Авиалинии" Владикавказской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров", – сообщили в Южной транспортной прокуратуре
.
Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, рейс в Москву
должен был вылететь еще 25 октября в 14.30 мск, таким образом вылет задерживается более чем на сутки.
В авиакомпании отметили, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что якобы во Владикавказ был отправлен резервный борт меньшей вместимости, в связи с чем некоторые пассажиры, предположительно, не смогут улететь, не соответствует действительности.