Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие специально прибывший на встречу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, в июле они способствовали прекращению огня.
Подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьера Таиланда Анутхина Чанвиракуна из-за смерти королевы Сирикит.
Глава правительства Камбоджи Хун Манет заявил, что страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании. Со своей стороны, глава Белого дома сказал, что страны АСЕАН развернут наблюдателей в регионе.
Также он подписал сделку с Камбоджей о взаимной торговле и соглашение по критически важным минералам с Таиландом.
Пограничный конфликт между Бангкоком и Пномпенем начался в мае и переходил в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля. Он закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Куала-Лумпур в 2025 году председательствует в АСЕАН.
