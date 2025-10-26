Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта

Также он подписал сделку с Камбоджей о взаимной торговле и соглашение по критически важным минералам с Таиландом.

Пограничный конфликт между Бангкоком и Пномпенем начался в мае и переходил в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля. Он закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Куала-Лумпур в 2025 году председательствует в АСЕАН.