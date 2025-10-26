Рейтинг@Mail.ru
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
08:12 26.10.2025 (обновлено: 10:01 26.10.2025)
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дональд Трамп, Камбоджа, Таиланд, США, В мире

Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта

© Getty Images / Andrew HarnikПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время подписания декларации об урегулировании конфликта на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 26 октября 2025
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время подписания декларации об урегулировании конфликта на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время подписания декларации об урегулировании конфликта на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 26 октября 2025
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие специально прибывший на встречу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, в июле они способствовали прекращению огня.
С танцами: встреча Трампа в аэропорту Малайзии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
05:28
Подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьера Таиланда Анутхина Чанвиракуна из-за смерти королевы Сирикит.
Глава правительства Камбоджи Хун Манет заявил, что страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании. Со своей стороны, глава Белого дома сказал, что страны АСЕАН развернут наблюдателей в регионе.
Также он подписал сделку с Камбоджей о взаимной торговле и соглашение по критически важным минералам с Таиландом.
Пограничный конфликт между Бангкоком и Пномпенем начался в мае и переходил в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля. Он закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Куала-Лумпур в 2025 году председательствует в АСЕАН.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в нецивилизованности
28 августа, 18:29
 
Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Дональд ТрампКамбоджаТаиландСШАВ мире
 
 
