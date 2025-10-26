Рейтинг@Mail.ru
Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны - РИА Новости, 26.10.2025
13:13 26.10.2025 (обновлено: 13:14 26.10.2025)
Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны
Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны
в мире, турция, анкара (провинция), юар, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), ЮАР, Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана
Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны

Правящая партия Турции подтвердила вывод боевиков РПК из страны

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик подтвердил вывод боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) с территории страны, назвав это прогрессом в процессе разоружения РПК.
Рабочая партия Курдистана отозвала своих боевиков из Турции, сообщил ранее в воскресенье курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявлении партии.
"С учетом сегодняшних событий решение PПK о выводе своих сил из Турции и объявление о новых шагах по сложению оружия являются конкретными результатами прогресса в реализации дорожной карты по созданию инициативы "Турции без террора". Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах по сложению оружия являются прогрессом в достижении основной цели. Дорожная карта продолжает приносить положительные результаты для достижения цели "Турция без террора", - написал Челик в соцсети Х.
Процесс разоружения РПК начался 11 июля в иракском Сулеймание, где около 30 членов организации сожгли оружие в ходе церемонии, сообщал ранее турецкий источник РИА Новости. Анкара рассчитывает, что эта инициатива положит официальный конец многолетнему конфликту.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
В миреТурцияАнкара (провинция)ЮАРАбдуллах ОджаланРабочая партия Курдистана
 
 
