Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны

АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик подтвердил вывод боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) с территории страны, назвав это прогрессом в процессе разоружения РПК.

Рабочая партия Курдистана отозвала своих боевиков из Турции, сообщил ранее в воскресенье курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявлении партии.

"С учетом сегодняшних событий решение PПK о выводе своих сил из Турции и объявление о новых шагах по сложению оружия являются конкретными результатами прогресса в реализации дорожной карты по созданию инициативы "Турции без террора". Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах по сложению оружия являются прогрессом в достижении основной цели. Дорожная карта продолжает приносить положительные результаты для достижения цели "Турция без террора", - написал Челик в соцсети Х.

Процесс разоружения РПК начался 11 июля в иракском Сулеймание, где около 30 членов организации сожгли оружие в ходе церемонии, сообщал ранее турецкий источник РИА Новости. Анкара рассчитывает, что эта инициатива положит официальный конец многолетнему конфликту.

Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана . РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.

РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.